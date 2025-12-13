Ô tô đầu kéo cán người đi xe máy tử vong ở TPHCM

Tối 13/12, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến một người tử vong tại phường Thuận Giao (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Khoảng 20h30 cùng ngày, hai nam thanh niên chở nhau bằng xe máy, chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, hướng từ An Phú đi Thủ Dầu Một.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Khi qua nút giao với đường Thủ Khoa Huân khoảng 100m, người cầm lái phát hiện có ô tô gặp sự cố đậu chắn đường nên đánh lái qua trái để tránh.

Lúc này, xe container biển số TPHCM chạy cùng chiều phía sau đã va chạm với chiếc xe máy. Nam thanh niên ngồi sau ngã xuống đường, bị xe container cán tử vong tại chỗ. Người ngồi trước may mắn thoát nạn.

Chiếc ô tô đầu kéo container liên quan vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Nhận tin báo, Công an TPHCM và Đội CSGT Bình Triệu đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, vào đầu tháng 11, Sở Xây dựng TPHCM đã chỉ đạo Tập đoàn Becamex điều chỉnh lại làn xe trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Theo phương án phân làn mới, làn sát dải phân cách giữa dành cho các loại ô tô lưu thông; làn ở giữa chỉ dành cho ô tô con, xe khách dưới 25 chỗ, xe buýt và xe tải dưới 3,5 tấn; làn còn lại sát vỉa hè dành cho xe 2-3 bánh.