Tây Ninh sắp khởi công khách sạn Hilton Garden và KCN Hiệp Thạnh

Ngày 13/12, theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, địa phương sẽ tổ chức khởi công 2 dự án trọng điểm để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hai dự án gồm: khu công nghiệp Hiệp Thạnh (giai đoạn 1) và khu phức hợp khách sạn Hilton Garden INN.

Phối cảnh khu công nghiệp Hiệp Thạnh giai đoạn 1 (Ảnh: Ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh).

Khu công nghiệp Hiệp Thạnh (giai đoạn 1) được triển khai tại xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh, có diện tích hơn 495ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.350 tỷ đồng. Dự án do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam làm chủ đầu tư, dự kiến khởi công ngày 19/12.

Dự án được kỳ vọng tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo việc làm, tăng thu ngân sách địa phương, đồng thời mở ra cơ hội thu hút đầu tư trong khu vực.

Bên cạnh đó, dự án khu phức hợp khách sạn Hilton Garden INN được xây dựng tại phường Tân Ninh, phục vụ nhu cầu lưu trú, tổ chức sự kiện và kinh doanh tại trung tâm đô thị.

Công trình cao 24 tầng, gồm khách sạn 4 sao tiêu chuẩn quốc tế, không gian hội nghị, khu thương mại, không gian cộng đồng và các tiện ích đa năng.

Hai dự án đóng vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng công nghiệp, dịch vụ và đô thị, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới.