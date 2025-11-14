Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thực hiện công tác nhân sự, bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND thành phố. Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự đảm nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND TPHCM.

Nhân sự được giới thiệu là ông Nguyễn Văn Thọ, người vừa được các đại biểu miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TPHCM tại kỳ họp.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự (Ảnh: Xuân Đoàn).

Kết quả biểu quyết cho thấy, các đại biểu thống nhất tín nhiệm bầu ông Nguyễn Văn Thọ làm Phó chủ tịch HĐND TPHCM. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Phó chủ tịch HĐND TPHCM được thông qua ngay sau đó.

Sau khi thực hiện công tác nhân sự, Thường trực HĐND TPHCM hiện nay có 5 thành viên, gồm Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh và 4 Phó chủ tịch HĐND là ông Nguyễn Văn Thọ, ông Trần Văn Tuấn, ông Huỳnh Thanh Nhân và bà Nguyễn Trường Nhật Phượng.

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM cũng thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐND TPHCM, Phó chủ tịch UBND TPHCM, Ủy viên UBND thành phố.

Ông Nguyễn Văn Thọ được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Bên cạnh công tác nhân sự, HĐND TPHCM cũng xem xét, thông qua nhiều tờ trình về các công trình, dự án. Trong đó có các tờ trình về chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền là dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh; nâng cấp đường 991 đoạn từ quốc lộ 51 tới Vành đai 4; đầu tư dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn…

Ông Nguyễn Văn Thọ (SN 1968, quê quán tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), có trình độ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Nguyễn Văn Thọ từng làm Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc.

Ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 12/2019 đến tháng 6/2025.

Từ ngày 1/7 vừa qua, ông Nguyễn Văn Thọ được chỉ định giữ chức Phó chủ tịch UBND TPHCM. Sau đó, ông được phân công giữ nhiệm vụ Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM.