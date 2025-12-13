Ngôi sao cử tạ Thái Lan lập kỷ lục thế giới ở SEA Games 33

Ngày 13/12, môn cử tạ ở SEA Games 33 chính thức bước vào tranh tài, với nội dung đầu tiên ở hạng cân 60kg của nam. Đúng như đánh giá của giới chuyên môn, đô cử người Thái Lan Theerapong Silachai đã cho thấy anh không có đối thủ xứng tầm và giành huy chương vàng (HCV) một cách thuyết phục với tổng cử 304kg.

VĐV sinh năm 2003 thành công ở cả 3 lần cử giật với mức tạ lần lượt là 126kg, 129kg và 131kg. Nhưng ở phần cử đẩy, Theerapong Silachai gây sốc khi thành công ở mức tạ 173kg và không chỉ mang về tấm HCV cho cử tạ Thái Lan mà còn xác lập kỷ lục thế giới mới ở phần cử đẩy.

VĐV Theerapong Silachai lập kỷ lục thế giới đầu tiên tại SEA Games 33 (Ảnh: Thairath).

Trước đó, chưa từng có VĐV hạng cân 60kg nào trên thế giới thành công mức tạ 172kg ở phần cử đẩy, nhưng VĐV người Thái Lan đã gây sốc khi xác lập mức tạ còn cao hơn 1kg so với tiêu chuẩn do Liên đoàn Cử tạ Quốc tế đặt ra để ghi nhận là kỷ lục thế giới.

"Tôi rất vui với kỷ lục này nhưng dường như tôi thấy mức tạ vẫn còn quá nhẹ. Tôi nghĩ khả năng mình có thể thành công ở mức tạ 175kg hoặc 176kg", Theerapong Silachai phát biểu sau khi xác lập kỷ lục thế giới mới ở hạng cân 60kg.

Đây không phải là lần đầu tiên Theerapong Silachai lập kỷ lục thế giới khi trước đó VĐV người Thái Lan từng giành HCV hạng cân 55kg ở giải vô địch cử tạ thế giới năm 2022. Đô cử này đã có tổng cử 265 kg, phá kỷ lục thế giới dành cho thiếu niên ở nội dung cử đẩy 148kg.

Năm 2023, Silachai đã thi đấu ở hạng cân cao hơn tại giải vô địch cử tạ châu Á 2023, tranh tài ở hạng cân 61 kg nam. Anh đã có tổng cử 299kg, giành huy chương đồng nhưng lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung cử đẩy với 167kg.

Tại Olympic Paris 2024, Silachai tham gia hạng cân 61kg nam và giành được huy chương bạc với tổng cử 303kg, chỉ ít hơn nhà vô địch Li Fabin của Trung Quốc 7kg.

Đáng chú ý, ở hạng cân 60kg chứng kiến lực sĩ 19 tuổi K'Dương của Việt Nam giành HCĐ với tổng cử 289 kg, gồm 125 kg cử giật và 164 kg cử đẩy. HCB bạc thuộc về Ricko Saputra của Indonesia với tổng cử 295kg.