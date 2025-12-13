Mỹ Tâm xin lỗi người dân Hà Nội vì gây ồn ào nửa đêm

Mỹ Tâm trình diễn trong concert cá nhân mang tên "See The Light" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tối 13/12, concert (buổi hòa nhạc) See The Light diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), với sức chứa lên tới khoảng 40.000 khán giả, đánh dấu show cá nhân có quy mô lớn nhất trong hơn 25 năm ca hát của nữ ca sĩ.

Theo đại diện ê-kíp, concert được đầu tư hệ thống sân khấu và sản xuất ở mức kỷ lục, với màn hình LED tổng diện tích khoảng 1.650m2, sân khấu chính rộng 75m, cho phép nghệ sĩ di chuyển sâu vào không gian khán giả. Công tác thi công được triển khai liên tục trong 14 ngày, với hơn 1.000 nhân sự tham gia.

Tuy nhiên, thời tiết Hà Nội không ủng hộ chương trình của Mỹ Tâm. Cả ngày 13/12, trời lúc mưa, lúc tạnh, khiến nhiều khán giả lo ngại cảnh đội mưa xem ca nhạc đã "từ bỏ cuộc chơi".

Điều này dẫn tới việc trước giờ concert diễn ra, một số khán giả đã bán lại vé của mình dưới mức giá niêm yết. Trong suốt thời gian diễn ra concert, trời càng ngày càng mưa nặng hạt, khiến nhiều khán giả chịu cảnh đội mưa xem Mỹ Tâm trình diễn.

Thấu hiểu tình cảnh của khán giả, nữ ca sĩ sinh năm 1981 liên tục gửi lời xin lỗi. Cô nói rằng vô cùng xin lỗi người hâm mộ và cầu xin ông trời phù hộ để khán giả không bị cảm lạnh khi xem concert.

Mỹ Tâm cúi rạp người xin lỗi khán giả tham gia concert tại Hà Nội vì thời tiết xấu. Cô cũng xin lỗi vì đã gây ồn ào khi tập luyện mấy ngày trước, ảnh hưởng tới người dân khu vực Mỹ Đình (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bản thân Mỹ Tâm cũng đội mưa để trình diễn nhiều bản hit đã làm nên tên tuổi của cô: Đâu chỉ riêng em, Anh đợi em được không, Cô gái đến từ hôm qua, Tóc nâu môi trầm - Hoạ mi tóc nâu, Nơi mình dừng chân...

Đáng chú ý, trong concert này, "Họa mi tóc nâu" không chỉ xin lỗi vì thời tiết. Cô cũng gửi lời xin lỗi riêng tới người dân khu vực Mỹ Đình (Hà Nội) vì đã gây ồn ào, ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của mọi người.

Cô nói: "Mấy ngày qua, tôi và ê-kíp tập luyện tới 23h. Tôi cũng dặn ê-kíp phải dừng trước 23h để tôn trọng quyền nghỉ ngơi của mọi người. Nhưng mà các bạn không biết vẫn cứ mở nhạc ầm ầm tới khuya, gây ảnh hưởng tới người dân xung quanh khu vực Mỹ Đình. Ngay sau đó được nhắc nhở, mọi người đã dừng ngay".

Nữ ca sĩ còn chia sẻ với khán giả rằng sau khi tắt nhạc, ê-kíp của cô vẫn cố gắng tập luyện trong im lặng.

"Tôi đã sai, tôi xin lỗi tất cả hàng xóm ở khu vực Mỹ Đình đã bị ảnh hưởng", nữ ca sĩ chân thành nói. Sau lời bày tỏ của Mỹ Tâm, nhiều khán giả nói rằng trân trọng sự cầu thị, biết lắng nghe, biết sai mà sửa của cô và ê-kíp.

Khán giả đội mưa xem concert của Mỹ Tâm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ thêm với phóng viên Dân trí, chị Minh Hạnh - một cư dân đang sinh sống tại khu căn hộ The Manor, Mỹ Đình - cho biết, trong quá trình tổng duyệt concert See The Light của Mỹ Tâm, khu vực xung quanh cũng có thời điểm khá ồn ào.

“Tôi là người hâm mộ Mỹ Tâm nên bản thân không quá căng thẳng về chuyện này. Tuy nhiên, tôi cũng đọc được trên mạng xã hội nhiều ý kiến phàn nàn. Nếu gia đình nào có con nhỏ hoặc người lớn tuổi sinh sống gần khu vực thì việc bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn là điều khó tránh khỏi”, chị nói.

Theo chị Minh Hạnh, điều khiến nhiều người cảm thấy dễ chịu hơn là thái độ cầu thị và cách ứng xử chuyên nghiệp của Mỹ Tâm.

“Khi thấy Mỹ Tâm chủ động lên tiếng xin lỗi và giải thích rõ ràng, tôi nghĩ đa số mọi người đều thông cảm. Điều đó cho thấy sự tôn trọng khán giả cũng như cộng đồng sinh sống xung quanh khu vực”, chị Minh Hạnh bày tỏ.

Trước đó vài ngày, Mỹ Tâm và ê-kíp thực hiện concert bị nhiều người dân khu vực Mỹ Đình phản ánh lên mạng xã hội về việc chơi nhạc với âm lượng cao giữa đêm (lúc 1-2h), gây ảnh hưởng tới giấc ngủ. Một số người thậm chí đã gọi cho lực lượng công an tới nhắc nhở ê-kíp tắt nhạc.