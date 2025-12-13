Một gánh nặng tử vong lớn - “chiến trường cuối cùng” của bệnh lý tim mạch

"Chiến trường cuối cùng" của bệnh tim mạch

Tại Hội nghị khoa học toàn quốc với chủ đề “Suy tim trong kỷ nguyên y học cá thể hóa và chuyển đổi số”, diễn ra ngày 13/12 ở TPHCM, GS.TS.BS Đỗ Doãn Lợi, Chủ tịch Phân hội Suy tim Việt Nam, cho biết suy tim từ lâu được ví như "chiến trường cuối cùng" của các bệnh lý tim mạch.

Đây là gánh nặng to lớn không chỉ về mặt tử vong, mà còn về chi phí y tế và chất lượng sống của người bệnh.

Theo các bác sĩ, suy tim là một hội chứng lâm sàng phức tạp, hậu quả sau cùng của nhiều bệnh lý tim mạch - chuyển hóa như: tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, đái tháo đường, bệnh thận mạn, bệnh van tim, bệnh tim bẩm sinh, bệnh cơ tim….

Hiện nay, với sự ảnh hưởng của nhiều lối sống trong nền kinh tế thị trường, số lượng bệnh nhân mắc bệnh suy tim không ngừng gia tăng. Ước tính, tỷ lệ mắc bệnh suy tim trên toàn cầu là 2,4% dân số (khoảng 200 triệu dân).

Bệnh nhân kiểm tra sức khỏe tại phòng khám suy tim của Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

Theo một báo cáo từ năm 2010, chi phí điều trị dành cho bệnh nhân suy tim vào khoảng 108 tỷ USD, trong đó 60% chi phí do nằm viện.

Bên cạnh số lượng tăng, tỷ lệ tử vong do suy tim cũng khá cao: 10-15% sau 1 tháng, 20-30% sau 1 năm và 40-50% sau 5 năm chẩn đoán. Tỷ lệ này cao hơn nhiều bệnh lý ung thư thường gặp.

Trên thực tế, vẫn còn tồn tại các khoảng trống trong chiến lược điều trị suy tim như: Sự thiếu hiểu biết về bệnh; vấn đề tư vấn giáo dục bệnh nhân còn buông lỏng; điều trị nội khoa chưa đạt tối ưu; điều trị can thiệp bệnh suy tim chưa đồng bộ, thống nhất; phục hồi chức năng tim mạch chưa được quan tâm…

Kỷ nguyên điều trị cá thể hóa

Theo GS Lợi, năm 2025 đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các tiếp cận điều trị suy tim truyền thống sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của sự chính xác và cá thể hóa.

Y học cá thể hóa đòi hỏi các bác sĩ không chỉ nhìn vào phân suất tống máu hay triệu chứng lâm sàng đơn thuần, mà phải đi sâu phân tích đặc điểm gen, kiểu hình bệnh học, các bệnh đồng mắc và cả yếu tố xã hội của từng bệnh nhân cụ thể. Và song hành cùng với đó là chuyển đổi số.

Trong năm 2024-2025, dưới sự chỉ đạo của Hội Tim mạch Việt Nam, sự phê duyệt của Bộ Y tế và sự dẫn dắt của các chuyên gia đầu ngành, Việt Nam đã có hơn 30 bệnh viện và trung tâm tim mạch trên cả ba miền tham gia hiệu quả vào các chương trình chuẩn hóa quản lý suy tim, được quốc tế đánh giá cao.

Một trường hợp bị suy tim nguy kịch được cứu sống ở Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

“Chưa bao giờ công nghệ lại thâm nhập sâu rộng vào thực hành lâm sàng như hiện nay. Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và các thiết bị theo dõi từ xa (Telemonitoring) đang giúp xóa nhòa khoảng cách giữa bệnh viện và gia đình.

Chúng ta đang hướng tới mô hình quản lý suy tim toàn diện, nơi các dữ liệu sinh tồn được cập nhật liên tục, giúp bác sĩ tiên lượng sớm nguy cơ mắc suy tim, các đợt cấp và can thiệp kịp thời ngay cả khi bệnh nhân đang ở nhà”, ông Lợi nói.

Chủ tịch Phân hội Suy tim Việt Nam chia sẻ, hội nghị lần này quy tụ khoảng 500 đại biểu là đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, với hàng trăm bài báo cáo chất lượng cao.

Các chuyên gia sẽ cùng nhau thảo luận về những cập nhật mới nhất từ các khuyến cáo tim mạch thế giới, chia sẻ những ca lâm sàng phức tạp và tìm tiếng nói chung trong việc ứng dụng công nghệ số vào điều kiện thực tế tại Việt Nam.