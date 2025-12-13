Hà Nội chốt những trường hợp được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm

Chiều 13/12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội sửa đổi khoản 3 điều 6 của Nghị quyết số 69 theo hướng chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị đủ điều kiện được bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng mà không có nhu cầu tái định cư thì được lựa chọn mua, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn.

Theo quy định mới, các hộ này không phải bốc thăm và không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, điều kiện về đối tượng, điều kiện về thu nhập theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết (Ảnh: CTV).

HĐND TP Hà Nội cũng bổ sung khoản 4 điều 6 của Nghị quyết số 69 theo hướng chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị mà không đủ điều kiện được bố trí tái định cư, có khó khăn về nhà ở thì được lựa chọn mua, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn.

Các hộ này không phải bốc thăm và không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, điều kiện về đối tượng, điều kiện về thu nhập theo quy định của pháp luật hiện hành, theo nghị quyết của HĐND TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội được giao quy định chi tiết các tiêu chí để các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất được mua, thuê mua theo từng trường hợp cụ thể.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hùng Hà cho biết những nội dung HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp này là những chính sách mang tính đột phá mạnh về phân cấp, phân quyền nhằm thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thủ đô, liên quan đến nhiều lĩnh vực then chốt và có quy mô vốn đầu tư lớn, phạm vi tác động rộng.

Đồng thời những chính sách này cũng giúp Hà Nội tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, cơ chế phối hợp và thẩm quyền, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, quan trọng, dự án hạ tầng chiến lược, theo bà Hà.

Bà Hà cho hay các dự án lớn góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại, cải thiện chất lượng môi trường sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đảm bảo mục tiêu phát triển trên 11% trong giai đoạn 2026-2030, phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm động lực phát triển vùng và cả nước.