Bầu bổ sung 3 Phó chủ tịch UBND TPHCM

Tại kỳ họp lần thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 14/11, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các nhân sự được giới thiệu là Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Hoàng Nguyên Dinh; Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Nguyễn Công Vinh; Chánh Thanh tra TPHCM Trần Văn Bảy.

Chủ tịch UBND TPHCM trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Phó chủ tịch UBND thành phố (Ảnh: Xuân Đoàn).

Kết quả biểu quyết cho thấy, các đại biểu đã thống nhất bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Nguyễn Công Vinh và ông Trần Văn Bảy.

Với việc bầu bổ sung 3 nhân sự lãnh đạo, Thường trực UBND TPHCM hiện tại gồm Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và các Phó chủ tịch là ông Trần Văn Bảy, ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Bùi Xuân Cường, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Bùi Minh Thạnh, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Nguyễn Công Vinh.

Ông Hoàng Nguyên Dinh (SN 1980, quê quán tại TP Huế), có trình độ Cử nhân Luật, Thạc sỹ Xây dựng cầu hầm; Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Hoàng Nguyên Dinh giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM từ ngày 1/7 sau khi hợp nhất 3 địa phương TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ông Hoàng Nguyên Dinh được bầu làm Phó chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Trước khi giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, ông Dinh là Bí thư Thành ủy Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Ông cũng từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Châu Đức rồi Bí thư Huyện ủy Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Ông Nguyễn Công Vinh (SN 1972, quê quán tại TPHCM), có trình độ Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Nguyễn Công Vinh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TPHCM từ ngày 1/7.

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Nguyễn Công Vinh được bầu làm Phó chủ tịch UBND thành phố (Ảnh: Q.Huy).

Trước đó, ông Vinh là Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Ông Vinh cũng từng giữ các chức vụ Chánh Văn phòng, Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Ông Trần Văn Bảy (SN 1971, quê quán tại tỉnh Đồng Nai), có trình độ Thạc sỹ Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Trần Văn Bảy từng công tác tại Đại học Luật TPHCM và Sở Tư pháp TPHCM.

Ông Trần Văn Bảy được bầu làm Phó chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 9 cũ từ ngày 16/3/2017 đến hết năm 2020.

Sau lễ công bố thành lập TP Thủ Đức, ông Bảy được sắp xếp, điều động về Ban thực hiện Nghị quyết 1111 của Quốc hội.

Ông Trần Văn Bảy giữ chức Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM từ tháng 3/2021 đến ngày 6/2024.

Từ 5/6/2024 đến nay, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra TPHCM.