Thủ tướng: Hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội

Tối 13/12, phát biểu tại Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam năm 2025 (Techfest Việt Nam 2025) với chủ đề "Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới", Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh sẽ đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, phát triển nhanh, bền vững.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là một xu thế tất yếu, khách quan, sự lựa chọn mang tính chiến lược và là ưu tiên hàng đầu trong đầu tư.

Đồng thời là chìa khóa mở ra cánh cửa phát triển đột phá cho doanh nghiệp và là động lực quan trọng phát triển kinh tế nhanh, bền vững của các quốc gia, nhất là trong thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, theo Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Nhật Bắc).

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu hướng tới xây dựng quốc gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ tiên tiến, thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và nhân lực thông minh; phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định phát triển năng lực công nghệ trong nước là con đường tất yếu để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là nền tảng bảo đảm tự chủ công nghệ; đổi mới sáng tạo toàn dân là chìa khóa khai mở tiềm năng to lớn của đất nước.

Chia sẻ về định hướng, trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng cho biết mục tiêu là chuyển từ tự phát sang đổi mới sáng tạo cho phát triển nhanh, bền vững đất nước, giải quyết những vấn đề lớn của phát triển.

Về công nghệ, chuyển từ ứng dụng, gia công sang nghiên cứu, làm chủ công nghệ; về chủ thể, chuyển từ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đơn lẻ sang hình thành, phát triển hệ sinh thái.

Về thị trường, từ nội địa vươn ra khu vực, thế giới; về vai trò Nhà nước, chuyển từ quản lý chặt chẽ sang kiến tạo phát triển, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thông thoáng cho cơ chế thử nghiệm và hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan một số gian hàng khởi nghiệp sáng tạo (Ảnh: Nhật Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tất cả vì một mục tiêu chung là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh quốc gia.

Đồng thời đưa Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, để Việt Nam tiếp tục có những "kỳ lân" công nghệ, để bắt kịp, tiến cùng và có thể vượt lên trong dòng chảy công nghệ toàn cầu, theo Thủ tướng.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ giữ vai trò nòng cốt chủ động hoàn thiện thể chế, chính sách, tháo gỡ rào cản cho các mô hình kinh doanh, công nghệ mới; chấp nhận rủi ro và thách thức trong quá trình thử nghiệm, triển khai các mô hình mới.

Thủ tướng yêu cầu một số nhiệm vụ cần tạo ra đột phá gồm đẩy mạnh chuyển đổi số để 100% thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp được thực hiện trên môi trường số, không phụ thuộc địa giới hành chính, hướng đến nền hành chính không giấy tờ; phát triển trợ lý ảo tại các cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu xây dựng cơ chế bảo lãnh tín dụng và cho vay đặc thù cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ và tài sản trí tuệ; phát triển các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, địa phương, doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân, viện trường và quỹ hợp tác công - tư.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao khẩn trương hoàn thiện, trình Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong tháng 12.

Theo Thủ tướng, người dân, nhất là thế hệ trẻ cần phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi ro và thất bại là bài học quý; hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội; chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng công nghệ, chuyển đổi số.