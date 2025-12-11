Trao quyền lớn cho TPHCM khi thí điểm khu thương mại tự do

Sáng 11/12, Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Nghị quyết đã bổ sung một chương quan trọng về khu thương mại tự do TPHCM, với hàng loạt cơ chế mới về đất đai, đầu tư, thủ tục hành chính và phân cấp quản lý.

Nghị quyết được thông qua với tỉ lệ tán thành trên 92% (Ảnh: QH).

Khu thương mại tự do với cơ chế vượt trội

Khu thương mại tự do là khu vực có ranh giới địa lý xác định, được thành lập để thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội nhằm thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, dịch vụ chất lượng cao; thúc đẩy xuất khẩu, công nghiệp, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

HĐND thành phố được giao ban hành trình tự, thủ tục thành lập; UBND thành phố quyết định thành lập, mở rộng và điều chỉnh ranh giới khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Quyết định này được coi là điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung và quy hoạch tổng thể thành phố, và được cập nhật vào các quy hoạch có liên quan.

Nghị quyết cũng cho phép UBND thành phố thực hiện đầy đủ quyền hạn quản lý nhà nước đối với khu này theo quy định về khu công nghiệp, khu kinh tế. Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM được giao thực hiện thêm các chức năng quản lý trực tiếp đối với khu thương mại tự do; đồng thời UBND thành phố có thể chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn từ các cơ quan chuyên môn cho ban quản lý.

Phân quyền mạnh về đất đai, đầu tư và thủ tục hành chính

Một trong những nội dung đáng chú ý là cơ chế đất đai dành riêng cho khu thương mại tự do. Theo Nghị quyết, Chủ tịch UBND TPHCM được quyền giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu này (trừ dự án nhà ở thương mại).

Nhà đầu tư được cho thuê đất để xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng, với quyền và nghĩa vụ tương tự nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp theo pháp luật đất đai. UBND thành phố được quyết định khung giá cho thuê cơ sở hạ tầng.

Về thủ tục đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố được chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng khu chức năng thuộc khu thương mại tự do, bao gồm cả dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng (trừ các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị quyết).

Trình tự, thủ tục thực hiện như dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế trong khu thương mại tự do không phải có dự án đầu tư trước, không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập tổ chức kinh tế; chỉ khi triển khai dự án đầu tư thì mới thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định.

Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết (Ảnh: QH).

Nghị quyết cũng đưa ra cơ chế đơn giản hóa mạnh mẽ các thủ tục chuyên ngành. Hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong khu thương mại tự do được miễn kiểm tra chuyên ngành nếu đã được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy hoặc có kết quả đánh giá sự phù hợp được thừa nhận theo điều ước quốc tế. Doanh nghiệp tại các khu chức năng đáp ứng điều kiện khu phi thuế quan được mua bán hàng hóa với khu vực bên ngoài theo quan hệ xuất nhập khẩu; đồng thời được niêm yết, định giá và thanh toán bằng ngoại tệ với nhau.

Ở lĩnh vực hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phụ trách khu thương mại tự do được trao thêm thẩm quyền công nhận, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên; quyết định thành lập, gia hạn hoặc chấm dứt hoạt động các kho ngoại quan, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa trong khu.

Ưu đãi lớn để thu hút nhà đầu tư và chuyên gia

Nghị quyết cũng bổ sung các chính sách ưu đãi thuế dành riêng cho doanh nghiệp trong Khu thương mại tự do. Thu nhập từ dự án đầu tư mới thuộc các ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm R&D, công nghiệp vật liệu mới, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số… được áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 20 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

Chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, nhà quản lý và lao động trình độ cao làm việc trong khu thương mại tự do được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm. Người nước ngoài thuộc diện chuyên gia, cùng vợ/chồng và con dưới 18 tuổi, được cấp thị thực tối đa 5 năm và thẻ tạm trú tối đa 10 năm (ký hiệu UĐ1, UĐ2).