TPHCM miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND và Phó chủ tịch UBND

Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 14/11, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Phạm Thành Kiên. Phó chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Thành Kiên được miễn nhiệm để đảm nhận chức danh khác.

Kết quả biểu quyết cho thấy các đại biểu đã thống nhất việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND TPHCM đối với ông Phạm Thành Kiên.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND thành phố (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cũng trình bày tờ trình về việc xem xét miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Văn Thọ và miễn nhiệm Ủy viên UBND TPHCM đối với nguyên Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Ánh Hoa.

Kết quả biểu quyết cho thấy, các đại biểu đã thống nhất thông qua các tờ trình miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND TPHCM và Ủy viên UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Văn Thọ và bà Nguyễn Thị Ánh Hoa.

Ông Phạm Thành Kiên (SN 1971, quê quán tại tỉnh Cà Mau) có trình độ Thạc sỹ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị (Triết học).

Ông Kiên bắt đầu quá trình công tác từ năm 1994 đến năm 1995, với vị trí là chuyên viên Ban Tổ chức chính quyền TPHCM. Ông đảm nhiệm nhiều chức vụ tại quận 1 cũ (TPHCM), từng làm Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 1.

Từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2015, ông đảm nhiệm chức Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM.

Phó chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Thành Kiên được miễn nhiệm để đảm nhận chức danh khác (Ảnh: Q.Huy).

Từ tháng 1/2016 đến tháng 7/2020, ông Kiên là Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương TPHCM.

Ông Phạm Thành Kiên là Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 3 cũ từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2023.

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra ngày 11/11/2023, ông Phạm Thành Kiên được các đại biểu bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND thành phố.

Ngày 27/10 vừa qua, ông Phạm Thành Kiên được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, phân công, chỉ định giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Thọ (SN 1968, quê quán tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), có trình độ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Nguyễn Văn Thọ từng làm Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc.

Ông Nguyễn Văn Thọ được miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 12/2019 đến tháng 6/2025.

Từ ngày 1/7 vừa qua, ông Nguyễn Văn Thọ được chỉ định giữ chức Phó chủ tịch UBND TPHCM. Sau đó, ông được phân công giữ nhiệm vụ Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM.