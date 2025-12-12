Đề xuất người dân không cần mang giấy tờ xe khi tham gia giao thông

Chiều 12/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Cục đang tham mưu Bộ Công an sửa đổi quy định về tuần tra kiểm soát và sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe.

Theo đề xuất, CSGT sẽ chỉ kiểm tra các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển trên môi trường điện tử, tức là sẽ không còn việc xử phạt hành vi không mang các loại giấy tờ.

Người dân có thể xuất trình các loại giấy tờ xe qua ứng dụng VNeTraffic (Ảnh: Nhật Minh).

Lực lượng chức năng sẽ cấp giấy phép lái xe dưới dạng điện tử và tự động tích hợp trên hệ thống dữ liệu, nhằm tạo thuận lợi trong sử dụng và bảo đảm khả năng tra cứu khi cần thiết.

Theo Cục CSGT, trường hợp người dân có nhu cầu in giấy phép lái xe bằng vật liệu PET thì đăng ký và nộp lệ phí theo quy định.

Nhà chức trách cho biết, công dân có định danh mức độ 2 trên các ứng dụng định danh quốc gia, ứng dụng VNeTraffic, hoặc các ứng dụng khác của Bộ Công an, có thể cập nhật hoặc hệ thống tự động cập nhật các giấy tờ gồm: giấy phép lái xe, đăng ký xe, đăng kiểm xe, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe, trên môi trường trực tuyến.

CSGT kiểm tra giấy tờ xe một người vi phạm (Ảnh: Trần Thanh).

"Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bạn có thể xuất trình các loại giấy tờ trên đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, hoặc ứng dụng VNeTraffic. Trường hợp không truy cập được ứng dụng, người tham gia giao thông chỉ cần cung cấp căn cước hoặc mã định danh cá nhân cho CSGT", vị đại diện Cục CSGT nói.

Theo Cục CSGT, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra thông tin của người dân trên ứng dụng và tra cứu trên phần mềm chuyên dụng, để biết các loại giấy tờ của người tham gia giao thông.