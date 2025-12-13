Tin “bạn trai Việt Kiều”, người phụ nữ ở Hà Nội mất hàng trăm triệu đồng

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Đinh Mộng Duy (26 tuổi, ở xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, đầu tháng 12, Công an phường Yên Hòa tiếp nhận đơn tố giác của chị H. (30 tuổi, trú tại Hà Nội) và chị L. (30 tuổi, trú tại Hải Phòng) về việc bị một đối tượng giả danh Việt Kiều lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa đã xác minh, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Đinh Mộng Duy.

Đinh Mộng Duy (Ảnh: Công an Hà Nội).

Bước đầu điều tra, cơ quan chức năng xác định năm 2019, Duy quen biết chị L. trong một khóa học quản trị kinh doanh. Nhận thấy chị L. hiền lành, dễ tin người, Duy nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook ảo, giả danh Việt Kiều đang sinh sống tại Mỹ để kết bạn, trò chuyện với chị L.. Các tài khoản này thường xuyên bịa chuyện có người thân ốm nặng hoặc qua đời, cần tiền gấp để lo việc gia đình.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2021 đến nay, chị L. đã nhiều lần chuyển tiền cho Duy, tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.

Đến năm 2022, khi chị L. giới thiệu bạn là chị H. cho “người quen trên mạng”, Duy tiếp tục lập tài khoản Facebook ảo mới, sử dụng hình ảnh sang trọng, đăng tải cuộc sống giàu có ở Úc, tự nhận có nhà, xe và nhiều tài sản.

Đối tượng nhắn tin làm quen với chị H., hứa hẹn sắp về Việt Nam và sẽ tiến tới hôn nhân.

Đến tháng 9 năm nay, Duy dùng tài khoản Facebook ảo hỏi vay chị H. 2 triệu đồng. Do tin tưởng, chị H. chuyển tiền. Sau đó, nghi ngờ dấu hiệu bất thường của “bạn trai Việt Kiều”, chị đã đến Công an phường Yên Hòa trình báo.

Cùng thời điểm này, chị L. cũng đến cơ quan công an tố giác việc bị lừa đảo suốt nhiều năm qua. Tại cơ quan công an, Đinh Mộng Duy thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.