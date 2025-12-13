Thi công mở rộng cao tốc TPHCM - Mỹ Thuận ảnh hưởng lưu thông ra sao?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Cao Văn Nghĩa, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án), cho biết, đơn vị đã chuẩn bị mặt bằng khởi công mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (tỉnh Đồng Tháp).

Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Nhà đầu tư sẵn sàng khởi công dự án vào ngày 19/12 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sắp thoát cảnh kẹt xe nhờ dự án mở rộng đường (Ảnh: Ngọc Tân).

Từ nay đến Tết Bính Ngọ 2026, doanh nghiệp dự án đặt mục tiêu huy động máy móc, nhân lực, tiếp cận hiện trường, bố trí lán trại, tổ chức mặt bằng thi công trên toàn tuyến. Việc đặt trạm trộn bê tông, bãi đúc dầm... cũng được triển khai thời gian này.

"Sau khi thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công được Cục Đường bộ phê duyệt, chúng tôi sẽ triển khai thi công đồng loạt tại hiện trường", lãnh đạo doanh nghiệp BOT chia sẻ.

Theo phương án thi công, đoạn cao tốc TPHCM - Trung Lương sẽ được mở rộng đều 2 bên, giữ nguyên tim tuyến. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận được mở rộng về bên trái tuyến (theo chiều từ TPHCM đi Mỹ Thuận), tim tuyến được tịnh tiến sang trái.

Đánh giá mức độ ảnh hưởng đến tuyến đường hiện hữu, đại diện nhà đầu tư cho biết, thời gian đầu, nhà thầu tập trung thi công kết cấu bên dưới như móng, trụ cầu, xử lý nền đất yếu... nên chưa ảnh hưởng đến giao thông.

"Đến đầu năm 2027, việc thi công có thể ảnh hưởng đến phần đường hiện hữu. Khi đó, đơn vị thi công phải phân luồng, hạn chế giao thông để ráp nối các làn đường", ông Nghĩa chia sẻ.

Hướng tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trong hoàn cảnh tiến độ gấp rút, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận chủ động làm việc với Ban Quản lý dự án 7 và Khu Quản lý đường bộ IV để tiếp nhận hồ sơ, mặt bằng, lập kế hoạch khởi công vào ngày 19/12.

Trước mắt, Cục Đường bộ đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV bàn giao mặt bằng khu vực cầu Ván (Km26+055) cho doanh nghiệp dự án để đáp ứng tiến độ khởi công.

Theo hồ sơ, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Mỹ Thuận có nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.045ha. Trong đó, 949ha đã được giải phóng mặt bằng từ giai đoạn trước; còn 95,84ha cần giải phóng mặt bằng bổ sung (TPHCM có 6,37ha; tỉnh Tây Ninh có 60,84ha và tỉnh Đồng Tháp có 28,63ha).

Trước đó, ngày 8/12, Cục Đường bộ Việt Nam đã ký hợp đồng triển khai dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư với liên danh nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận.