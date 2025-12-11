Quốc hội thông qua 51 luật, hoàn thành khối lượng lập pháp kỷ lục

Sau 40 ngày làm việc, chiều 11/12, Quốc hội khóa XV bế mạc Kỳ họp thứ 10.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với khối lượng lập pháp rất lớn, gồm 51 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật, chiếm gần 30% số văn bản được ban hành trong cả nhiệm kỳ.

Các quyết sách mới được đánh giá là đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tạo cơ sở pháp lý cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: QH).

Tổng kết nhiệm kỳ với nhiều kết quả quan trọng

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là kỳ họp cuối của nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó Quốc hội đã tổng kết toàn diện hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự theo đúng quy định của Đảng và pháp luật.

Quốc hội cũng đã thảo luận kỹ lưỡng các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đóng góp nhiều ý kiến về định hướng phát triển đất nước đến 2030 và tầm nhìn 2045.

Nhìn lại chặng đường 5 năm, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ nhiệm kỳ diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn lớn. Đầu nhiệm kỳ, đại dịch Covid-19 khiến Quốc hội phải họp trực tuyến, đại biểu đeo khẩu trang, cách ly; cuối nhiệm kỳ, thiên tai, bão lũ xảy ra liên tiếp gây thiệt hại nặng nề; tình hình khu vực và thế giới biến động khó lường. Trong bối cảnh đó, Quốc hội đã nỗ lực vượt bậc, thích ứng linh hoạt, hành động quyết liệt và đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Media QH).

Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội đã góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát, bội chi, nợ công; duy trì thặng dư thương mại; thúc đẩy văn hóa, xã hội, an sinh; củng cố quốc phòng, an ninh; nâng tầm đối ngoại và hội nhập quốc tế. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng, có mặt mang tính đột phá.

Khẳng định vai trò "đi trước một bước về thể chế"

Trong công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; đổi mới tư duy xây dựng luật; kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng; khẳng định vai trò "tiên phong đi trước một bước về thể chế". Quốc hội cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động nghị trường; lần đầu tổ chức hai diễn đàn về pháp luật và giám sát.

Nhiều đạo luật quan trọng được ban hành về tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; y tế, giáo dục, an sinh xã hội; tài nguyên, môi trường; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đây là nền tảng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn cảm ơn các đại biểu đã làm việc "tận tâm, tận lực, tận dụng từng phút" để thảo luận, tranh luận sâu sắc, phản ánh tâm tư của cử tri; đồng thời ghi nhận sự chia sẻ của đại biểu trong bối cảnh có nội dung khó, chưa có tiền lệ, tài liệu gửi gấp.

Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự lãnh đạo của Đảng; sự phối hợp của Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan tư pháp; sự ủng hộ của cử tri, nhân dân cả nước; sự đồng hành của báo chí và nỗ lực của bộ máy tham mưu.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự biết ơn các đại biểu đã làm việc "tận tâm, tận lực, tận dụng từng phút" (Ảnh: Media QH).

Chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI

Hướng tới giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội cho biết cả hệ thống chính trị tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đồng thời chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Ông đề nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ quy trình, thủ tục, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ, bộ ngành, địa phương sớm triển khai đồng bộ các luật, nghị quyết mới; thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030; chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Kết thúc phát biểu, ông kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, sức mạnh đại đoàn kết; đổi mới tư duy và thực hiện hiệu quả các quyết sách chiến lược.

Ông nhấn mạnh Quốc hội và mỗi đại biểu phải "dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhân dân, vì đất nước", hướng tới một Việt Nam "giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc".