Võ Thị Mỹ Tiên khóc ngay dưới bục huy chương ở SEA Games

Màn trình diễn của các kình ngư Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 13/12

Ở đợt thi chung kết nội dung 400m bơi hỗn hợp cá nhân nữ, Võ Thị Mỹ Tiên giành huy chương bạc (HCB). Cô thua VĐV của nước chủ nhà Thái Lan là Kamonchanok.

Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, ông Đinh Việt Hùng trao đổi khá gay gắt với Mỹ Tiên ngay dưới bục nhận huy chương (Ảnh: Hải Long).

Ông Hùng mô tả động tác cho Mỹ Tiên trước hàng chục ống kính của truyền thông quốc tế (Ảnh: Hải Long).

Điều đáng nói là sau khi nhận huy chương từ Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam là ông Đinh Việt Hùng (được Ban tổ chức chủ nhà mời trao huy chương ở nội dung này), Mỹ Tiên bật khóc.

Cuộc trò chuyện chớp nhoáng giữa hai người diễn ra ngay dưới bục trao và nhận huy chương. Ban đầu, Mỹ Tiên vẫn giữ thái độ khá tươi tắn. Nhưng sau vài câu trao đổi với ông Hùng, ông này có mô tả các động tác bơi, Mỹ Tiên thay đổi sắc mặt, trước khi cô ôm mặt bật khóc và đi thẳng vào hậu trường, không dừng lại chụp ảnh lưu niệm khoảnh khắc có huy chương của mình.

Mỹ Tiên sau đó rưng rưng nước mắt (Ảnh: Hải Long).

Cô ôm mặt bật khóc đi thẳng vào hậu trường (Ảnh: Hải Long).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, ông Đinh Việt Hùng khi trao đổi với Mỹ Tiên, ông nói về vấn đề chuyên môn. Có thể vị Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam không có ý chỉ trích Mỹ Tiên, nhưng thời điểm ông lựa chọn để nói về vấn đề này chưa phù hợp, dẫn đến gây tổn thương cho VĐV.

Điều đáng nói tiếp theo, những hình ảnh này xuất hiện ngay trước hàng loạt ống kính của truyền thông quốc tế, khiến cho hiệu ứng của những lời nói này tạo ra tác dụng ngược.

Trong thể thao đỉnh cao, việc rút kinh nghiệm chuyên môn sau mỗi đợt thi đấu không hiếm, nhưng rất hiếm có chuyện thầy và trò rút kinh nghiệm ngay giữa chốn đông người, trước sự chứng kiến của giới truyền thông.