Đối tượng đẩy Đại úy CSGT vào đầu xe tải từng nhốt công an trong nhà

Liên quan tới vụ đối tượng Đặng Từ Thịnh đẩy Đại úy CSGT vào đầu xe tải, chiều 13/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vào năm 2024, cũng chính đối tượng này đã có hành vi chống đối và nhốt một cán bộ công an xã trong nhà, cản trở lực lượng thực thi công vụ.

Đặng Từ Thịnh khóa cửa nhốt một cán bộ công an xã trong nhà khi bị phát hiện vi phạm (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo Cục CSGT, vào năm 2024, khi Công an xã Hồng Minh (huyện Phú Xuyên cũ, Hà Nội) phát hiện Thịnh điều khiển xe ba bánh tự chế ra đường đã yêu cầu đối tượng này dừng xe để xử lý. Thịnh phản ứng chống đối và nhốt một cán bộ công an xã trong nhà, cản trở lực lượng thi hành công vụ.

Hình ảnh đối tượng Thịnh đẩy Đại úy Điệp cùng chiếc xe máy vào đầu ô tô tải (Ảnh: Cắt từ clip).

Đến ngày 11/12, tại tỉnh lộ 429 (thuộc địa phận xã Phượng Dực), Đặng Từ Thịnh cũng là người có hành vi ôm, đẩy Đại úy Nguyễn Duy Điệp, cán bộ của Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), về phía đầu một chiếc ô tô tải đang di chuyển đến.

Thịnh có hành vi trên sau khi bị lực lượng CSGT phát hiện điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và nghi sử dụng biển số giả.

Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh (48 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.