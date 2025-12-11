Quốc hội yêu cầu điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu

Chiều 11/12, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Trước đó, trình bày dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 51 luật và 39 nghị quyết.

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao, các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, nhất quán, hiệu lực, hiệu quả.

Chính phủ, Thủ tướng được giao chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết, để các luật, nghị quyết được thi hành ngay khi có hiệu lực.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo nghị quyết (Ảnh: Media Quốc hội).

Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập trong các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Quốc hội yêu cầu các cơ quan có phương án giải quyết dứt điểm nợ đọng quyết toán và các vướng mắc khác trong thanh quyết toán các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm tháo gỡ khó khăn cho cơ sở khám, chữa bệnh và bảo đảm quyền lợi của người bệnh.

Quốc hội đồng thời yêu cầu có giải pháp căn cơ phòng, chống bạo lực, bảo vệ nhân viên y tế; nghiên cứu, sửa đổi toàn diện Luật Bảo hiểm y tế trong năm 2026.

Theo nghị quyết, Quốc hội yêu cầu điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị.

Quốc hội yêu cầu đánh giá thực trạng biến đổi khí hậu, thiên tai, bão, lũ lụt; rà soát, nghiên cứu các giải pháp tổng thể, toàn diện và bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, rà soát quy trình điều tiết, vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, bảo đảm an toàn cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng, khắc phục nhanh hậu quả, kịp thời hỗ trợ các địa phương, nhân dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ lụt, theo yêu cầu của Quốc hội.

Quốc hội yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thu hồi tài sản tham nhũng, theo yêu cầu của Quốc hội.

Quốc hội giao Chính phủ rà soát, đánh giá kỹ khả năng vay, khả năng trả nợ; nhận diện đầy đủ các rủi ro về vay nợ, rủi ro về tỷ giá, rủi ro cân đối nguồn trả nợ lãi và gốc khi đến hạn để có các giải pháp dự phòng phù hợp, đảm bảo an toàn nợ công.

Quốc hội yêu cầu phấn đấu bảo đảm 5 nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ không vượt quá ngưỡng 25% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Theo nghị quyết, Quốc hội yêu cầu Chính phủ bố trí vốn đầu tư tập trung, không dàn trải, ưu tiên đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, các dự án đường bộ cao tốc; các dự án đường sắt tốc độ cao...