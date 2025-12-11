Ngắm siêu máy bay F-35B và dàn trực thăng trên tàu USS Tripoli thăm Đà Nẵng

16h30 ngày 8/12, tàu đổ bộ USS Tripoli (LHA-7) thuộc nhóm tàu Hạm đội 7 (Hải quân Mỹ) đã đi ngang qua vùng biển giữa hòn Sơn Chà và bán đảo Sơn Trà để vào vịnh Đà Nẵng, thăm thành phố Đà Nẵng trong 3 ngày.

Khoảnh khắc tàu cá của ngư dân Việt Nam đi ngang qua tàu USS Tripoli khi các thuỷ thủ Hải quân Mỹ trên boong tàu đang đứng xếp hàng thực hiện nghi thức chào theo thông lệ quốc tế khi tàu vào vịnh Đà Nẵng.

Chuyến thăm của Hải quân Mỹ nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ.

Tàu USS Tripoli thuộc lớp tàu "Ameria", có chiều dài 257,3m, rộng 32,3m, lượng giãn nước 44.971 tấn và đạt vận tốc tối đa 25 hải lý/giờ nhờ động cơ Diezen - tuốc bin khí. Tàu có thể chuyên chở 1.900 lính hải quân đánh bộ và 1.100 thủy thủ. Đặc biệt, "America" có khả năng mang tới 38 máy bay các loại.

Các loại máy bay vận tải cánh quạt MV-22 Osprey, trực thăng tấn công AH-1Z Cobra, trực thăng vận tải CH-53E Super Stallion và trực thăng tìm kiếm, cứu hộ MH-60S Seahawk trên boong tàu USS Tripoli.

Đặc biệt nhất trong số đó là những chiếc tiêm kích F-35B có khả năng cất cánh thẳng đứng và tàng hình trước radar.

Từ xa trên bán đảo Sơn Trà, những người đam mê máy bay có thể thấy rõ khoảng 6 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35B được xếp trên boong tàu USS Tripoli. Tiêm kích F-35 được thiết kế mô phỏng hình dáng của chim cắt, loài chim có tốc độ bay cực nhanh, đổi hướng cực kỳ linh hoạt và khả năng săn mồi thiện chiến.

Một chiếc máy bay vận tải cánh quạt nghiêng MV-22 Osprey trên boong tàu đã mở cánh, sẵn sàng bay nhiệm vụ trong tình huống khẩn cấp.

Nhằm thoả mãn đam mê yêu khí tài quân sự và thích chụp ảnh máy bay, anh Hiếu và anh Cương đã bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng để được ngắm tận mắt dàn siêu máy bay tàng hình F-35B trên tàu Tripoli.

Hai anh được một nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Đà Nẵng là anh Phạm Phùng (ngoài cùng bên phải) dẫn đi các điểm ngắm tàu gần nhất và đẹp nhất trên bán đảo Sơn Trà để cùng thoả mãn đam mê.

Khoảnh khắc tàu 864 thuộc Hải đội 314 (Lữ đoàn 161, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân Việt Nam) di chuyển ngang qua tàu USS Tripoli của Mỹ trên vịnh Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm thành phố Đà Nẵng, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu USS Tripoli (LHA-7) và tàu USS Robert Smalls (CG-62) đã đến giao lưu văn hóa tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

Do điều kiện thời tiết không thuận lợi và một số lý do khách quan, tàu USS Tripoli đã kết thúc sớm hơn dự kiến chuyến thăm thành phố Đà Nẵng và rời đi vào sáng sớm ngày 10/12 thay vì ngày 11/12.