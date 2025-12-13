Thông tin về hai siêu dự án hơn 1,7 triệu tỷ đồng của Hà Nội

Sáng 13/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 3 để xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam thành phố và dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết đây là hai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần phát triển thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên "kỳ tích sông Hồng"; phục vụ mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên ngay trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2030.

Hà Nội dự kiến khởi công 2 dự án này vào ngày 19/12 và đặt mục tiêu khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng (ngày 3/2/2030).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV).

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, cho hay trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong những dự án có quy mô lớn và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển không gian đô thị, hạ tầng và cảnh quan của thủ đô trong giai đoạn mới.

Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trục dọc sông Hồng, đồng thời hình thành không gian đô thị - cảnh quan hiện đại, bền vững dọc hai bên bờ sông, góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm và tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới cho thủ đô.

Theo đề xuất, dự án có quy mô khoảng 11.000ha, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa bàn 19 xã, phường của Hà Nội.

Các hạng mục chính của dự án gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80km, hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí quy mô khoảng 3.300ha và khu vực giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị khoảng 2.100ha.

Dự án được tổ chức thành nhiều dự án thành phần tại tả ngạn, hữu ngạn sông Hồng, tuyến metro ngầm và khu đô thị tái định cư. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Khu vực bãi sông Hồng (Ảnh: CTV).

Với dự án khu đô thị thể thao Olympic, ông Tuấn cho biết dự án sẽ được xây dựng thành một quần thể đô thị - thể thao hiện đại, đồng bộ, đủ điều kiện để Hà Nội đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm khu vực và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic.

Dự án góp phần khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo không gian kiến trúc - cảnh quan hiện đại cho khu vực phía Nam thành phố. Dự án dự kiến triển khai trên địa bàn 12 xã thuộc địa bàn huyện Thanh Trì, Thường Tín cũ với tổng diện tích khoảng gần 9.200ha, được chia thành 4 phân khu chức năng chính.

Các phân khu được định hướng phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao và sân vận động đạt chuẩn quốc tế, hình thành trung tâm thể thao - dịch vụ quy mô lớn của thủ đô.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 925.651 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người. Tiến độ thành phố đặt ra là hoàn thành khu liên hợp thể thao, sân vận động vào quý II/2030 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2035.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua nghị quyết hội nghị, tán thành chủ trương đầu tư 2 dự án trên.