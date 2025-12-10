Kết quả xác minh vụ người dân tố “xe cảnh sát đỗ sai luật”

Ngày 10/12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa đã thông tin kết quả xử lý phản ánh của ông H.N. (trú tại tỉnh Khánh Hòa) về nội dung “xe cảnh sát đỗ sai luật”.

Trước đó, ngày 1/12, ông H.N. gửi thông tin trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa rằng: “Xe cảnh sát thường xuyên đỗ tại ngã tư, trên vạch kẻ cho người đi bộ, che khuất tầm nhìn, dễ gây tai nạn giao thông”.

Ô tô của lực lượng cảnh sát đỗ trên vạch dành cho người đi bộ ở phường Nha Trang (Ảnh: H.N.).

Ông N. cũng gửi kèm hình ảnh một ô tô của lực lượng cảnh sát đỗ trên vạch dành cho người đi bộ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã làm việc với Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để xác minh.

Theo báo cáo giải trình, trong thời gian từ ngày 17/11 đến 27/11, Công an phường Nha Trang có thời điểm đỗ ô tô tải biển số 79A-005.xx (thuộc biên chế của đơn vị) trên vạch dành cho người đi bộ tại ngã tư đường Nhị Hà - Trần Nhật Duật, phường Nha Trang.

Công an phường cho biết thời điểm trên đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống lũ lụt, hỗ trợ cứu nạn, cứu trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Trụ sở Công an phường tại số 56 Trần Nhật Duật tập trung nhiều phương tiện, thiết bị, hàng hóa nhu yếu phẩm, áo phao, chăn mền… để hỗ trợ người dân các phường Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang, Diên Khánh và lập chốt điều tiết giao thông. Do yêu cầu khẩn trương vận chuyển người, phương tiện và hàng cứu trợ, xe của đơn vị phải đỗ phía ngoài trụ sở.

Sau khi xem xét báo cáo của Công an phường Nha Trang, Phòng CSGT đã đề nghị đơn vị bố trí lại vị trí dừng, đỗ phương tiện nghiệp vụ quanh khu vực trụ sở theo đúng quy định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Phòng CSGT cũng gửi lời cảm ơn ông H.N. đã phản ánh, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trên địa bàn tỉnh.