Chủ tịch Quốc hội nêu 9 nhiệm vụ trọng tâm cho Cần Thơ

Xử lý ngay các điểm "ách tắc" thủ tục hành chính

Ngày 13/12, tại phường Vị Thanh (TP Cần Thơ), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ mười, Quốc hội Khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời cảm ơn cử tri TP Cần Thơ nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đã luôn theo dõi, ủng hộ, tin tưởng và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực với Quốc hội trong suốt thời gian qua.

Ghi nhận các kiến nghị của cử tri, trong đó nhiều kiến nghị cụ thể liên quan đến thẩm quyền của chính quyền địa phương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ rà soát, xử lý ngay, nhất là các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính khiến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại một số nơi bị ách tắc.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Cần Thờ tiếp tục rà soát, nâng cấp đường giao thông nông thôn, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà "mưa dột nắng chiếu" cho người dân; đẩy mạnh xây dựng nhà tình nghĩa đã bị xuống cấp, nhà đại đoàn kết...

Tại buổi làm việc, người đứng đầu Quốc hội đặt ra 9 nhiệm vụ trọng tâm cho Cần Thơ. Cụ thể, thời gian tới TP cần triển khai tốt các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 59 về phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết số 45 của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các bệnh viện của thành phố phải nâng cấp, sửa chữa để tạo thuận lợi cho người dân khám, chữa bệnh. Các dự án ODA, dự án về giao thông, thủy lợi phải được quan tâm hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố quan tâm vấn đề chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế; trong đó tập trung lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

TP Cần Thơ hiện nay có biển nên phải quan tâm khai thác biển, chống sạt lở bờ biển; quan tâm lĩnh vực điện gió, điện mặt trời, đồng thời đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Các nhiệm vụ như phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển du lịch; bảo đảm quốc phòng an ninh; quan tâm công tác xây dựng hệ thống chính trị của thành phố, đặc biệt là công tác đào tạo cán bộ, cũng được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Cần Thơ tập trung thực hiện.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong cử tri và nhân dân tiếp tục ủng hộ, đồng hành với Quốc hội, phát huy quyền làm chủ, tinh thần trách nhiệm công dân lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, có tâm, có tầm tham gia Quốc hội khóa XVI và HĐND 2 cấp của địa phương.

Cử tri phát biểu ý kiến với Đoàn ĐBQH (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cử tri Cần Thơ quan tâm chính sách lương, phụ cấp sau sáp nhập

Cuộc tiếp xúc ghi nhận 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó, cử tri Lương Ngọc Lê đề nghị Chính phủ nghiên cứu, đề xuất Quốc hội quan tâm sớm điều chỉnh tăng mức lương cơ sở trong năm 2026. Việc điều chỉnh này, theo cử tri, không chỉ góp phần bù đắp chênh lệch giá sinh hoạt mà còn tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm gắn bó, tiếp tục cống hiến.

Cử tri Trần Văn Tây kiến nghị Trung ương nghiên cứu ban hành các hướng dẫn về quy định mức phụ cấp 30% đối với cán bộ cấp xã mới, tạo động lực, giữ vững tinh thần làm việc và góp phần ổn định tổ chức bộ máy ở cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ghi nhận ý kiến của cử tri, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, đến nay là tháng thứ năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đáng mừng là đã đạt được nhiều kết quả. Nhiều địa phương làm rất tốt, cứ nửa tháng Chính phủ theo dõi đánh giá một lần và có chấn chỉnh ngay một số việc còn ách tắc.

"Về việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu đối với khu vực doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định 293, bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2026. Tôi đề nghị Chủ tịch UBND TP, chủ tịch UBND các xã phường triển khai ngay nghị định này.

Việc tăng tiền lương trong khu vực công, tôi xin thay mặt Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến này và có đề xuất cấp thẩm quyền.

Việc sửa Nghị định 204 về chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ đây tới cuối tháng 12, Chính phủ sẽ ban hành nghị định, Bộ Nội vụ đã tham mưu trước rồi", lãnh đạo Bộ Nội vụ thông tin.