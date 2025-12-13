Thần đồng điền kinh Thái Lan lập kỷ lục SEA Games lẫn Asiad

Cụ thể, ở đợt chạy chung kết nội dung 200m nam, diễn ra tối nay trên sân vận động Supachalasai tại Bangkok, Phuriphon Boonsorn (19 tuổi) về nhất với thành tích 20 giây 07, giành huy chương vàng (HCV).

Phuriphon Boonsorn chạy nhanh hơn kỷ lục SEA Games lẫn kỷ lục châu Á (Ảnh: Thairath).

Thành tích này phá kỷ lục quốc gia của Thái Lan do chính anh thiết lập năm 2022 là 20 giây 19, phá kỷ lục SEA Games trước đó là 20 giây 37, được lập vào năm 2021.

Chưa hết, thành tích 20 giây 07 của Phuriphon Boonsorn còn vượt qua kỷ lục Asiad 20 giây 14, do Femi Ogunode của Qatar thiết lập năm 2014, tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17.

Thành tích 20 giây 07 của Phuriphon Boonsorn cũng nhanh hơn kỷ lục châu Á 20 giây 12, do Towa Usawa (Nhật Bản) thiết lập tại giải điền kinh vô địch châu Á năm 2025.

Theo thống kê, chỉ trong vòng 4 năm qua, Phuriphon Boonsorn phá đến 12 kỷ lục. Cách đây chỉ ít ngày, Phuriphon Boonsorn phá kỷ lục chạy 100m nam, cũng tại SEA Games, với thành tích 9 giây 94.

Anh trở thành VĐV Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử chạy 100m dưới 10 giây. Quan trọng hơn nữa, Phuriphon Boonsorn mới 19 tuổi, thế nhưng anh đã là một trong những người chạy nhanh nhất châu Á và thế giới. Tương lai rộng mở với thần đồng này.