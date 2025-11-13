Chia sẻ của ca sĩ Kyo York trong lần đầu dự Ngày hội Đại đoàn kết ở TPHCM

Tối 13/11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 3 (phường Xuân Hòa, TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2025 với chủ đề “Ngày hội non sông - dân tộc đoàn kết”.

Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025).

Sự kiện có sự tham dự của Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa Nguyễn Hùng Hậu cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể.

Ca sĩ Kyo York bày tỏ niềm vinh dự khi sinh sống ở khu phố 3, phường Xuân Hòa (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Nguyễn Xuân Lam, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 3 (phường Xuân Hòa), cho biết, thời gian qua, nhân dân khu phố 3 cùng nhau thực hiện tốt các phong trào thi đua và đạt nhiều kết quả tích cực. Vừa qua, khu phố 3 cũng chung tay hỗ trợ đồng bào miền Bắc với số tiền gần 40 triệu đồng để khắc phục ảnh hưởng do bão lũ.

Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa Nguyễn Hùng Hậu tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc khu phố 3 còn có sự tham dự của ca sĩ Kyo York. Nam ca sĩ quốc tịch Mỹ bày tỏ niềm vinh dự khi được tham dự hoạt động ý nghĩa ở khu phố 3.

Vị khách mời đặc biệt cho hay, khu phố 3 nói riêng và quận 3 (cũ) nói chung là nơi đáng sống, mang đến cho nam ca sĩ nhiều kỷ niệm đẹp, đáng nhớ.

Nam ca sĩ chia sẻ đây là lần đầu tiên được tham dự sự kiện ý nghĩa và cảm thấy thích thú với những hoạt động mang tính gắn kết như Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

“Ai cũng bận rộn để mưu sinh, tôi cũng thường xuyên đi diễn. Những sự kiện như vậy rất ý nghĩa, giúp bà con, hàng xóm có dịp gặp nhau, giao lưu, gắn kết tình cảm”, nam ca sĩ nói.

Ca sĩ Kyo York hát tặng người dân khu phố 3 tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khu phố 3, phường Xuân Hòa (trước đây là phường Võ Thị Sáu, quận 3 cũ) có khoảng 600 hộ dân sinh sống dọc các tuyến đường trung tâm của TPHCM, như: Nguyễn Đình Chiểu, Võ Văn Tần, Lê Quý Đôn, Ngô Thời Nhiệm, Trương Định... Địa phương nổi tiếng với các tòa nhà cao tầng, văn phòng cho thuê và là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan, doanh nghiệp lớn.