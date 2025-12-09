Thắng tuyển nữ Việt Nam, cầu thủ Philippines ăn mừng như vô địch

Chạm trán đối thủ Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng B SEA Games 33 tối 8/12, tuyển nữ Việt Nam phải đối đầu một tập thể sở hữu thể hình vượt trội hoàn toàn, từ chiều cao đến nền tảng thể lực.

Sự chênh lệch này tạo nên thách thức lớn cho các học trò HLV Mai Đức Chung ngay từ những phút đầu trận.

Ngay từ những phút đầu, Philippines tận dụng ưu thế thể hình để tạo ra sự áp đảo nhất định trong các tình huống tranh chấp và kiểm soát bóng.

Đội tuyển nữ Việt Nam vốn quen thuộc với lối đá kỹ thuật, di chuyển linh hoạt lại sở hữu thể hình nhỏ bé hơn. Nhiều cầu thủ chỉ cao dưới 1m60, khiến cuộc đua thể lực và sức mạnh trở thành thách thức không nhỏ.

Những pha tranh chấp trên không thường xuyên nghiêng về phía các cầu thủ Philippines, giúp họ tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Dù thể hình thua kém, tuyển nữ Việt Nam vẫn cho thấy bản lĩnh đáng nể. Lối chơi ngắn, phối hợp nhóm và khả năng di chuyển không bóng tốt giúp đội giữ được thế trận ở nhiều thời điểm.

Thủ môn McDaniel bật cao đấm bóng ngay phía trên Bích Thùy cho thấy cô kiểm soát tốt các tình huống trên không.

Ở hiệp 2, nền tảng thể lực sung mãn của Philippines tiếp tục phát huy. Những quả phạt góc và bóng bổng trở thành vũ khí nguy hiểm nhất của họ.

Tưởng như thế trận đôi công sẽ đưa trận đấu về một kết quả hòa, nhưng đến phút bù giờ thứ tư của hiệp hai, Philippines bất ngờ tạo bước ngoặt.

Từ một tình huống bóng bổng, cầu thủ Philippines bật cao đánh đầu, buộc Kim Thanh phải cản phá ở nhịp đầu. Tuy nhiên, bóng bật ra và Ramirez Mary Louise lập tức băng vào dứt điểm bồi, ấn định tỷ số cho trận đấu.

Pha ăn mừng của các cầu thủ Philippines sau bàn thắng ở phút bù giờ thứ tư bùng nổ đầy cảm xúc. Thời gian còn lại quá ít để cục diện trận đấu có thể thay đổi, tuyển nữ Việt Nam chấp nhận thất bại 0-1 trước Philippines.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đó cũng là khoảnh khắc cảm xúc của các cầu thủ Philippines bùng nổ mạnh mẽ nhất.

Từ ban huấn luyện đến các cầu thủ trên sân, tất cả lao tới ôm lấy nhau, ăn mừng cuồng nhiệt như thể vừa giành chức vô địch.

Cảm xúc ấy càng dễ hiểu hơn khi đối thủ mà họ vừa đánh bại chính là đội tuyển đang giữ ngôi vô địch bóng đá nữ SEA Games.

Từ nguy cơ cao bị loại, tuyển nữ Philippines đã sống lại hy vọng vào bán kết khi họ có quyền tự quyết ở trận gặp Malaysia ở lượt cuối. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam buộc phải thắng Myanmar ở lượt cuối.