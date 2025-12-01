Hai người bị xử lý vì tung tin bịa đặt về vụ án Đoàn Văn Sáng ở Lạng Sơn

Ngày 10/12, Công an xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị mới xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt về bản chất của vụ việc khi chưa có thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền lên không gian mạng.

Theo Công an xã Hữu Lũng, liên quan đến vụ án Đoàn Văn Sáng giết người xảy ra trên địa bàn, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt, suy diễn, chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến quá trình điều tra của công an.

Trước tình hình trên, Công an xã Hữu Lũng đã chủ động nắm tình hình, xác minh, làm rõ hành vi và xử lý 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật, góp phần kịp thời ổn định dư luận, đảm bảo an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra vụ án hình sự.

Cụ thể, Công an xã Hữu Lũng đã làm việc với N.V.A.. Quá trình làm việc, A. đã thừa nhận hành vi phát ngôn những thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng liên quan đến diễn biến vụ việc xảy ra trên địa bàn xã, gây hoang mang nhân dân.

Theo quy định của pháp luật, N.V.A. bị xử phạt hành chính số tiền 7.,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ luồng livestream đã phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân ngày 29/11.

Đối với trường hợp T.L. có hành vi livestream với tiêu đề "dựng lại hiện trường". Công an đã mời T.L. lên làm việc, yêu cầu gỡ bỏ luồng livestream và cam kết không tái phạm.

Công an xã Hữu Lũng khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, mang tính suy diễn, bịa đặt liên quan đến các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Công an xã Hữu Lũng làm việc với đối tượng tung tin bịa đặt về vụ án mạng liên quan đến đối tượng Đoàn Văn Sáng (Ảnh: Công an xã Hữu Lũng).

Người dân chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống do cơ quan chức năng cung cấp.

Khi phát hiện các thông tin sai sự thật, người dân kịp thời thông báo cho công an xã hoặc cơ quan chức năng nơi gần nhất để được xử lý theo quy định.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan công an trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc.

Công an xã Hữu Lũng cam kết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Trước đó, vào chiều 3/12, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị thông tin chính thức về kết quả điều tra, khám phá vụ án đang gây chú ý dư luận những ngày qua, để kịp thời định hướng, ổn định tình hình trật tự xã hội.

Thông tin về kết quả điều tra, truy xét ban đầu, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng phát hiện những hình ảnh, video vụ việc giết người gây xôn xao dư luận.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo Bộ Công an và tiến hành điều tra, làm rõ vụ án.

Trụ sở Đội Quản lý thị trường số 4, nơi Sáng thực hiện hành vi giết người (Ảnh: Nguyễn Hải).

Qua điều tra xác định nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Đạt (36 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) và đối tượng gây án là Đoàn Văn Sáng (nguyên là Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Lạng Sơn).

Điều tra ban đầu xác định, khoảng năm 2020, Sáng quen Đạt qua nền tảng mạng xã hội.

Ngày 25/1, Sáng đã gọi điện thoại và thống nhất với Đạt để Đạt đến trụ sở Đội Quản lý thị trường số 4 tỉnh Lạng Sơn (nơi làm việc của Sáng). Tại đây, Sáng đã thực hiện hành vi giết Đạt.

Sau khi gây án Sáng có nhiều hành vi tẩy, xóa dấu vết, phi tang thi thể nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan chức năng.