Báo Malaysia nhận xét bất ngờ về cơ hội của đội nhà với U22 Việt Nam

Vào lúc 16h ngày 11/12, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Malaysia trong trận đấu quyết định ở bảng B môn bóng đá nam trên sân Rajamangala. Hai đội chỉ cần hòa ở cuộc đối đầu này là sẽ nghiễm nhiên có vé đi tiếp.

Báo giới Malaysia bi quan vào đội nhà trước trận gặp U22 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, báo giới Malaysia vẫn tỏ ra khá bi quan về cơ hội của đội nhà. Tờ Majoriti bình luận: “Chiến thắng 4-1 trước U22 Lào giúp U22 Malaysia có cơ hội tiến thẳng vào vòng bán kết, qua đó nuôi hy vọng mang về tấm huy chương ở môn bóng đá nam SEA Games 33.

Tuy nhiên, thử thách thực sự đang chờ đợi đoàn quân của HLV Nafuzi Zain khi họ sẽ đối đầu U22 Việt Nam trong lượt trận cuối cùng bảng B.

Cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á luôn nhận được sự chờ đón lớn, đặc biệt ở cấp độ đội tuyển quốc gia do chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh cao. Ở cấp độ trẻ, màn so tài này cũng thu hút sự quan tâm khi người hâm mộ trong khu vực muốn đánh giá sự phát triển bóng đá của Malaysia và Việt Nam.

Nhìn lại những lần gặp nhau trước đây, U22 Việt Nam thường xuyên hạ gục U22 Malaysia, trong đó có chiến thắng tại SEA Games 32 ở Campuchia.

Ở kỳ đại hội năm đó, hai đội chung bảng B, được xem là “bảng tử thần”, với sự góp mặt của Thái Lan, Lào và Singapore. Áp lực thể hiện rõ khi U22 Malaysia thắng dễ Lào trong trận mở màn nhưng lại để thua Thái Lan 0-2 ở trận đấu thứ hai.

Thất bại này khiến thầy trò HLV E. Elavarasan buộc phải giành 3 điểm trước U22 Việt Nam ở lượt trận then chốt. Tuy nhiên, hy vọng sớm bị dội gáo nước lạnh khi Nguyễn Văn Tùng mở tỷ số ngay phút thứ 6, trước khi chính cầu thủ này nhân đôi cách biệt ở phút 33.

U22 Việt Nam chỉ cần hòa U22 Malaysia là giành vé đi tiếp (Ảnh: Anh Khoa).

Malaysia kịp rút ngắn tỷ số nhờ bàn thắng của Aliff Izwan Yuslan hai phút trước khi hiệp 1 khép lại, nhưng hai tấm thẻ đỏ trong hiệp 2 dành cho Safwan Mazlan và Najmudin Akmal đã phá hỏng nỗ lực lội ngược dòng của đội bóng.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về U22 Việt Nam, khiến U22 Malaysia dừng bước ngay từ vòng bảng.

Thất bại đó làm dấy lên nhiều tranh luận, khi người hâm mộ liên tục đặt câu hỏi về chất lượng của lứa kế cận bóng đá Malaysia. Họ đã có nhiều lần không đạt kỳ vọng. Dù U22 Malaysia từng giành được một số danh hiệu, như chức vô địch Merlion Cup 2023 nhưng trách nhiệm lớn hơn được cho là thuộc về Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) khi chưa có sự thay đổi rõ rệt dù đội trẻ liên tục gặp thất bại.

Trong bối cảnh hiện tại, cơ hội để U22 Malaysia tạo bất ngờ trước Việt Nam vẫn được đánh giá là khá mong manh. Công tác chuẩn bị thiếu đồng bộ, chiến thuật của HLV Nafuzi chưa cho thấy sự gắn kết, cùng danh sách lực lượng hạn chế phần nào phản ánh khoảng cách giữa Malaysia và các đối thủ trong khu vực.

Bởi vậy, nếu U22 Malaysia tiếp tục thất bại trước U22 Việt Nam thì câu hỏi đặt ra là liệu đây đã là giới hạn của Harimau Muda (biệt danh của U22 Malaysia) hay thời gian dành cho đội chỉ đang bị lãng phí?”.