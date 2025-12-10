Báo Thái Lan chỉ trích việc nhầm cờ liên tục tại SEA Games 33

Tờ Thairath thốt lên: “Công tác tổ chức SEA Games tại Thái Lan gặp nhiều sai sót về quốc kỳ của các nước. Sự việc đầu tiên xảy ra trên Fanpage chính thức của SEA Games, khi đăng tải lịch thi đấu bóng đá nữ”.

“Về sai sót này, liên quan đến trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan, nhưng lại sử dụng quốc kỳ của Lào và Việt Nam. Sự việc gây ra làn sóng chỉ trích rộng rãi từ khắp nơi.

Vụ nhầm cờ mới nhất diễn ra hôm nay: Một loạt nước bị sai quốc kỳ (Ảnh chụp màn hình).

Sau đó, trong lễ khai mạc hôm qua (9/12), một sai sót khác đã xảy ra khi BTC SEA Games giới thiệu về quốc gia chủ nhà cũ (SEA Games 19 năm 1997 tại Indonesia), nhưng lại nhầm thành quốc kỳ Singapore, thay vì phải là cờ Indonesia”, Thairath viết thêm.

Mới nhất, sai sót không còn xảy ra đơn lẻ, mà xảy ra đồng loạt với nhiều nước khác nhau. Nhiều đội tuyển bị gắn nhầm quốc kỳ của nước khác cùng lúc.

Tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan tường thuật: “Ở phần lịch thi đấu mới đây của nội dung bóng rổ 3x3, các trận đấu tại bảng B. Lịch thi đấu này là Malaysia đấu với Lào và Philippines gặp Việt Nam”.

Vụ nhầm cờ trong lễ khai mạc hôm qua: Cờ của Singapore được sử dụng, thay vì phải là cờ Indonesia (Ảnh: Daily News).

“Tuy nhiên, quốc kỳ của hai đội Việt Nam và Lào bị nhầm thành cờ Indonesia. Còn quốc kỳ của các đội Malaysia và Thái Lan bị nhầm thành cờ Thái Lan”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Thairath.

Trong khi đó, tờ Daily News trong phần “nhặt sạn” ở lễ khai mạc hôm qua, nhắc lại: “Trong video chiếu lại kỷ niệm của các kỳ SEA Games trước đây, khi đề cập đến SEA Games năm 1997 do Indonesia đăng cai, nhóm sản xuất chương trình lại trình chiếu quốc kỳ Singapore, thay vì cờ Indonesia”.

“Còn phần trình chiếu bản đồ Việt Nam không đầy đủ. Truyền thông Việt Nam phản ánh rằng phần trình chiếu thiếu quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là lãnh thổ chủ quyền của Việt Nam”, Daily News nhắc lại.

BTC chủ nhà SEA Games cứ sai rồi cứ hứa sửa sai, nhưng cho đến ngày 10/12, tức ngày thi đấu thứ 8 của đại hội (tính từ khi nội dung đầu tiên là bóng đá nam khởi tranh vào ngày 3/12), họ vẫn tiếp tục sai.