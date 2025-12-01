Miền Bắc sắp đón rét đậm, có nơi dưới 5 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 10/12, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 19h ngày 10/12 có nơi trên 100mm như: Trạm Sông Hinh (Đắk Lắk) 194mm, trạm Khánh Hiệp (Khánh Hòa) 138mm,...

Dự báo trong đêm 10 và ngày 11/12, Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa. Lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 60mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cuộc sống của người dân vùng núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn trong những ngày lạnh thấu xương năm 2024 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo từ đêm 12 đến hết ngày 13/12, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh kết hợp hội tụ gió trên cao 3.000-5.000m, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng, kèm dông, lốc, mưa đá, gió giật mạnh.

Từ 13 đến 14/12, miền Bắc rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ tại vùng núi, trung du có thể dưới 10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C; đồng bằng dưới 13 độ C. Từ 15/12, nhiệt độ tăng dần nhưng thời tiết vẫn rét.

Dự báo thời tiết ngày 11/12, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng TP Huế đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3; đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Gió đông bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng miền Tây có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông.

Gió đông bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.