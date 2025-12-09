Thua Philippines, HLV U22 Indonesia bất ngờ đề cập đến U22 Việt Nam

U22 Indonesia bất ngờ thua U22 Philippines 0-1 vào hôm qua. Kết quả này khiến cho đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo gặp rất nhiều bất lợi trước lượt trận cuối cùng.

U22 Indonesia (áo trắng) bất ngờ để thua U22 Philippines (Ảnh: CNN Indonesia).

Ở lượt đấu cuối, U22 Indonesia buộc phải thắng Myanmar. Nhưng ngay cả khi thắng, U22 Indonesia (hiện chưa có điểm nào) cũng chưa chắc giành quyền vào bán kết, bởi nếu U22 Việt Nam và U22 Malaysia hòa nhau, đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo sẽ ngay lập tức bị loại.

Đấy là lý do mà HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia phát biểu: “Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia ảnh hưởng đến vé đi tiếp của chúng tôi. Dù vậy, chúng tôi không thể kiểm soát kết quả trận đấu này”

“Thế nên, tôi tạm thời không suy nghĩ về trận đấu giữa hai đội U22 Việt Nam và U22 Malaysia. Hiện giờ, tôi tập trung vào việc đánh bại U22 Myanmar trong những ngày tới. Chúng tôi cần một chiến thắng. U22 Indonesia sẽ thi đấu tấn công trước Myanmar”, HLV Indra Sjafri nói thêm.

Việc ông Indra Sjafri bất ngờ đề cập đến U22 Việt Nam, có lẽ là một cách để ông này nhắc khéo, gây áp lực lên hai đội U22 Việt Nam và U22 Malaysia thi đấu sòng phẳng, hướng đến việc phân thắng bại, thay vì đá cầm chừng để thủ hòa.

HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia (Ảnh: Telecomasia).

Theo điều lệ của nội dung bóng đá nam tại SEA Games 33, chỉ có các đội đầu bảng mới chắc suất vào bán kết. Vé bán kết còn lại sẽ thuộc về đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, trong tổng số 3 bảng.

U22 Indonesia không còn khả năng tranh ngôi đầu bảng B. Họ chỉ còn có thể nhắm đến vé vớt dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo đã mất quyền tự quyết tại SEA Games năm nay.

U22 Indonesia là đương kim vô địch SEA Games, HLV Indra Sjafri chính là người dẫn dắt đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo đến tấm huy chương vàng (HCV) cách đây hai năm. Trên hành trình giành HCV của mình, HLV Indra Sjafri và U22 Indonesia từng đánh bại U22 Việt Nam ở bán kết SEA Games 32 năm 2023.

Vị HLV này nói về những thay đổi mà U22 Indonesia buộc phải có trước lượt trận cuối cùng: “Bắt đầu từ những ngày tới, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu với Myanmar, khác với những gì đã qua. U22 Indonesia sẽ hồi phục, sẽ bước vào chặng đường tiếp theo”.

“Thời gian vẫn còn dành cho U22 Indonesia trước trận đấu cuối cùng vòng bảng. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ vào bán kết”, HLV Indra Sjafri khẳng định.

Trận đấu giữa U22 Indonesia gặp U22 Myanmar (bóng lăn ngày 12/12) sẽ diễn ra sau trận U22 Việt Nam gặp U22 Malaysia một ngày (11/12).