Thể thao Việt Nam giành HCV đầu tiên ở SEA Games 33

Chiều 10/12, hai VĐV Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương bước vào chung kết ở nội dung Canoe đôi nữ 500m. Trước đó, ở vòng loại diễn ra vào sáng nay, hai VĐV Việt Nam đã kết thúc với thành tích 2 phút 14 giây 565.

Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 (Ảnh chụp màn hình).

Tới chiều nay, Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương còn thi đấu tốt hơn thế khi kết thúc với thành tích 2 phút 06 giây 487. Mặc dù xuất phát không thực sự tốt nhưng hai cô gái của Việt Nam đã có màn bứt tốc ngoạn mục, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Hai VĐV Thái Lan là Orasa và Aphinya đã giành Huy chương bạc (HCB) ở nội dung này với thành tích 2 phút 09 giây 783. Còn hai VĐV của Indonesia là Aprilin và Sella đã giành Huy chương đồng (HCĐ) với thành tích 2 phút 16 giây 410.

Thành tích chung cuộc của các VĐV ở nội dung Canoe đôi nữ 500m (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, Canoeing cũng mang tín hiệu vui khi Võ Duy Thành và Đỗ Thị Thanh Thảo giành HCB kayak đôi hỗn hợp 500m, chỉ xếp sau đội Singapore.

Phát biểu sau khi giành tấm HCV SEA Games, Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương thừa nhận rất hạnh phúc khi đạt thành tích này. Hai cô chúc đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tốt ở SEA Games 33.