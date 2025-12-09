Báo Philippines bình luận khi đội nhà thắng kịch tính tuyển nữ Việt Nam

Trong trận đấu ở lượt trận thứ hai môn bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra tại Chonburi vào tối 8/12, đội tuyển nữ Việt Nam đã thất bại đau đớn với tỷ số 0-1 trước Philippines. Bàn thua duy nhất của thầy trò HLV Mai Đức Chung tới ở phút 90+4 với pha lập công của Mallie Ramirez.

Bàn thua định mệnh trước Philippines đẩy tuyển nữ Việt Nam vào thế khó (Ảnh: Mạnh Quân).

Trận thua trước Philippines khiến tuyển nữ Việt Nam lâm vào thế khó. Chúng ta cần phải thắng Myanmar ở lượt trận cuối cùng mới có vé vào bán kết. Trong khi đó, Philippines sống dậy hy vọng sau khi thua 1-2 trước Myanmar ở lượt trận đầu tiên. Họ cần thắng đậm Malaysia ở lượt trận cuối để so hiệu số bàn thắng bại.

Bình luận về chiến thắng của tuyển nữ Philippines trước tuyển nữ Việt Nam, tờ ABS-CBN có bài viết: “Philippines sống dậy hy vọng vào bán kết sau chiến thắng kịch tính trước tuyển nữ Việt Nam”.

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “Bàn thắng của Mallie Ramirez ở phút 90+4 vào lưới tuyển nữ Việt Nam đã cứu vãn số phận của Philippines. Từ chỗ đứng trước nguy cơ bị loại, thầy trò HLV Mark Torcaso đang đứng trước cơ hội lớn vào bán kết. Họ cần phải giành chiến thắng đậm trước Malaysia ở lượt trận cuối cùng để hoàn thành mục tiêu”.

Tờ Inquirer viết: “Hy vọng vào bán kết bùng lên mạnh mẽ với Philippines sau chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 1-0 trước tuyển nữ Việt Nam. Trận đấu này giúp Philippines trở lại sau khi thua 1-2 trước Myanmar ở lượt trận mở màn.

Mallie Ramirez là người hùng cứu rỗi số phận của Philippines. Bởi lẽ, nếu tỷ số hòa được giữ nguyên, khả năng đội bóng lọt vào bán kết gần như bất khả thi. Giờ đây, đoàn quân HLV Mark Torcaso sẽ tập trung giành chiến thắng đậm trước Malaysia”.

Tuyển nữ Philippines bỗng rộng cửa đi tiếp sau chiến thắng trước tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Tờ One Sports thậm chí dùng từ “gây sốc” để nói về chiến thắng của đội nhà trước tuyển nữ Việt Nam. Tác giả bình luận: “Tuyển nữ Philippines đã theo chân các đồng nghiệp nam (thắng Indonesia 1-0) để vươn lên giành chiến thắng trước tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Philippines từng nếm chịu đau đớn khi hứng chịu bàn thua ở phút cuối trong trận đấu với Myanmar. Giờ đây, toàn đội đã làm điều tương tự khi đối diện với tuyển nữ Việt Nam khi Mallie Ramirez ghi bàn ở phút 90+4.

Đây là chiến thắng gây sốc của Philippines bởi nhiều người đã nghĩ về khả năng đội bóng bị loại. Tuy nhiên, giờ đây, Philippines đang có hy vọng rất lớn để lọt vào bán kết. Đội bóng cần phải tập trung giành chiến thắng đậm trước Malaysia”.

Hai trận đấu ở lượt trận cuối cùng bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33 giữa tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar, và Philippines đối đầu với Malaysia cùng diễn ra vào lúc 16h ngày 11/12. Hai đội đầu bảng sẽ giành quyền đi tiếp.