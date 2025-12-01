Đi xe máy dưới đường thì không chen nổi, leo vỉa hè thì lo camera AI "tóm"

Tôi sống ở Hà Nội, từ nhà tôi tới cơ quan hằng ngày phải đi trên trục đường Láng Hạ - Lê Văn Lương - Tố Hữu có tuyến xe buýt nhanh BRT. Trong giờ hành chính, thỉnh thoảng tôi phải đi giao dịch công việc, và đầu giờ sáng hoặc cuối giờ chiều, tôi còn phải "chia ca" với chồng để đưa đón con, nên không tiện đi BRT. Từ nhà ra bến xe khá xa, không có tuyến xe buýt nối tiếp nào thuận tiện, cũng không thể đi bộ.

Đây là tuyến đường có mật độ giao thông cao ngay cả khi không phải giờ cao điểm. Còn vào đầu giờ sáng và giờ tan tầm buổi chiều thì đúng là nhích từng cm, nhiều khi chờ 4-5 lượt đèn cũng chưa qua được ngã tư. Đường vốn đã hẹp, lại có thêm làn BRT nên chỉ còn lại 2 làn cho các xe khác chạy ở mỗi bên; vào giờ cao điểm, ô tô chiếm hết hai làn, cộng thêm xe dừng đỗ tuỳ tiện, chỉ còn khoảng trống rất hẹp ở sát vỉa hè cho người đi xe máy. Xe thì đông, vào giờ cao điểm gần như chôn chân tại chỗ, có hôm cả tiếng chỉ đi được khoảng 1km.

Khi đường đông, ùn tắc, nhiều người liều đi xe máy trên vỉa hè (Ảnh minh hoạ: Lê Bằng).

Ở tuyến đường Láng Hạ - Lê Văn Lương - Tố Hữu, hay đường Nguyễn Trãi có vỉa hè khá rộng, trong khi dưới lòng đường đông vô cùng, nhiều khi ô tô dàn hàng 3 hàng 4, xe máy không biết chen vào đâu, nếu không đi lên vỉa hè hoặc liều mình đi vào làn BRT thì không biết bao giờ mới đến được cơ quan buổi sáng và về được nhà vào buổi chiều.

Nhiều người vẫn lên án xe máy hay đi kiểu điền vào chỗ trống, nhưng thực tế là nhiều ô tô cũng vậy, cứ có khoảng trống là cố chen lên, tới chỗ không đủ rộng thì đành đứng im. Khoảng trống phía trước thì không đủ cho ô tô nhưng thừa rộng cho nhiều xe máy. Oái oăm là lúc này, người đi xe máy không còn đường mà lách lên nếu không leo vỉa hè để vòng qua ô tô.

Mức phạt xe máy đi trên vỉa hè hiện nay là 4-6 triệu đồng, bằng nửa tháng lương của tôi, nên tới đây ứng dụng camera AI, tôi rất lo bị phạt nguội, không còn dám liều leo vỉa hè như trước nữa. Nhưng như vậy thì thật tình không biết mỗi ngày mất bao nhiêu thời gian đứng chôn chân trên đường.

Thật tình tôi nghĩ ai cũng muốn tuân thủ luật giao thông. Không phủ nhận việc có nhiều người đi ẩu, tuỳ tiện, đi kiểu "khôn lỏi", nhưng trên thực tế có nhiều trường hợp "bất khả kháng", dưới lòng đường chẳng còn chỗ mà đi, nếu xe máy không leo vỉa hè thì không biết bao giờ mới đến nơi, mệt mỏi và căng thẳng vô cùng.

Thiết nghĩ nếu một tuyến đường mà ngày nào cũng xảy ra ùn tắc, người đi xe máy thường xuyên phải leo lên vỉa hè mới thoát được thì cơ quan chức năng nên xem xét tìm giải pháp khắc phục, như tính toán lại nhịp đèn giao thông cho phù hợp, thu hẹp vỉa hè để mở rộng đường, hoặc nghiên cứu tăng cường các tuyến xe buýt có tính kết nối cao, tăng năng lực vận chuyển của phương tiện công cộng để tạo thuận tiện cho người dân di chuyển, hướng tới bỏ dần xe cá nhân.

Độc giả Hoàng Dung

Bài viết này thể hiện quan điểm của độc giả, không nhất thiết trùng với ý kiến của báo Dân trí.