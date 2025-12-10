Bảng xếp hạng huy chương và liên tiếp sự cố ở ngày mở màn SEA Games 33

Tính đến 22h tối ngày 10/12 (giờ Việt Nam), đoàn thể thao nước chủ nhà Thái Lan đã dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 18 huy chương vàng (HCV), 12 huy chương bạc (HCB) và 9 huy chương đồng (HCĐ).

Xếp thứ 2 là Indonesia với 4 HCV, 8 HCB và 7 HCĐ. Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ ba với 4 HCV, 3 HCB và 14 HCĐ. Tấm HCV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam do cặp VĐV Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương mang về ở nội dung Canoeing đôi nữ 500m.

Đội tuyển Taekwondo Việt Nam giành HCV ở nội dung quyền đồng đội sáng tạo (Ảnh: Khoa Nguyễn).

HCV thứ 2 ở môn Taekwondo nội dung quyền đồng đội sáng tạo, do các võ sĩ Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình và Nguyễn Phan Khánh Hân cùng nhau góp công.

Kình ngư Trần Hưng Nguyên mang về HCV thứ 3 ở nội dung bơi 200m hỗn hợp cá nhân nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Kình ngư Trần Hưng Nguyên mang về HCV thứ 3 ở nội dung bơi 200m hỗn hợp cá nhân nam và Nguyễn Văn Dũng giành HCV thứ 4 ở môn bi sắt nội dung shooting cá nhân nam.

Xếp sau đoàn thể thao Việt Nam lần lượt là Singapore (3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ), Myanmar (2 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ), Malaysia (2 HCV, 2 HCB, 8 HCĐ), Philippines (1 HCV, 1 HCB, 9 HCĐ), Lào (1 HCV, 1 HCB, 6 HCĐ).

Hiện tại, hai đoàn thể thao chưa giành được HCV nào là Brunei (1 HCB, 1 HCĐ) và Timor Leste (1 HCĐ). Riêng đoàn thể thao Campuchia không tính vào bảng tổng sắp khi họ đã rút tất cả các vận động viên (VĐV) về nước.

Đáng chú ý, trong ngày mở màn SEA Games 33, BTC nước chủ nhà Thái Lan tiếp tục để xảy ra hàng loạt sự cố gây bức xúc với các đoàn thể thao các nước Đông Nam Á.

Lịch thi đấu môn bóng rổ 3x3 tại SEA Games 33 sáng 10/12 trở thành tâm điểm chỉ trích khi BTC tiếp tục mắc lỗi hiển thị sai quốc kỳ của hầu hết các đội tuyển tham dự.

Lỗi hiển thị sai Quốc kỳ các nước Malaysia, Lào, Philippines và Việt Nam của ban tổ chức (Ảnh chụp màn hình).

Trong bảng thông tin được trình chiếu tại nhà thi đấu môn bóng rổ nội dung 3x3 (cả nam và nữ), các cặp đấu Malaysia - Lào, Philippines - Việt Nam và Thái Lan - Việt Nam đều xuất hiện quốc kỳ không trùng khớp với tên quốc gia.

Đây không phải lần đầu nước chủ nhà mắc lỗi nhận diện quốc gia trong những ngày đầu đại hội. Trước đó, họ từng nhầm quốc kỳ Việt Nam và Lào trong lịch thi đấu futsal nữ, hiển thị sai quốc kỳ và lãnh thổ khi giới thiệu về các quốc gia trong lễ khai mạc hôm 9/12.

Khâu cập nhật bảng tổng sắp huy chương cũng rất chậm trễ, thiếu chuyên nghiệp. Tính đến 22h ngày 10/12 - ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Đại hội, đoàn Việt Nam đã đoạt 22 huy chương, gồm 4 HCV, 4HCB và 14 HCĐ. Nhưng trên trang web chính thức, BTC mới hiển thị Việt Nam đoạt 2 HCV, 3 HCB và 12 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 sau ngày thi đấu đầu tiên (Ảnh: SEAasia).

Ngày thi đấu đầu tiên, nhiều đoàn thể thao các nước Đông Nam Á cũng cảm thấy thất vọng khi các VĐV của mình bị xử ép ở các trận chung kết và mất HCV đáng tiếc về tay nước chủ nhà Thái Lan.

Điển hình là võ sĩ MMA Phạm Văn Nam của Việt Nam gục xuống bật khóc sau khi nhận thất bại đầy oan ức ở hạng cân 56 kg trước đối thủ Thái Lan ở trận chung kết diễn ra tối 10/12, dù anh là người kiểm soát gần như toàn bộ trận đấu.

Đôi vận động viên Việt Nam Nguyễn Trọng Phúc và Nguyễn Thị Kim Hà gần như gục xuống ngay khi rời sàn thi đấu chung kết với Singapore (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Cặp VĐV Nguyễn Trọng Phúc và Nguyễn Thị Kim Hà của đội tuyển taekwondo Việt Nam cũng bị trọng tài xử ép và mất HCV về cặp đôi Singapore ở trận chung kết quyền sáng tạo đôi nam nữ trưa 10/12. Đội tuyển taekwondo Việt Nam đã gửi đơn khiếu kiện trọng tài tới BTC sau đó nhưng không thành công.

Cùng thời điểm đội tuyển Việt Nam kiện trọng tài, phía đội Philippines cũng tỏ ra không hài lòng về các quyết định của trọng tài. Philippines chính là đội bị xử thua Singapore ở bán kết.