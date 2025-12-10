Hơn 30.000 học sinh, sinh viên tham gia “Trường học không ma túy” mùa 3

Tối 10/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Ban Chuyên đề - Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức gala tổng kết “Trường học không ma túy” mùa 3 năm 2025, với chủ đề “Kiến tạo tương lai không ma túy”.

Theo Cục C04, sau 3 năm, quy mô chương trình đã mở rộng với 30 cuộc thi tại 12 tỉnh thành, thu hút 90 trường THPT, cao đẳng, đại học và hơn 30.000 học sinh, sinh viên tham gia.

Những con số này cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của thông điệp “Không thử, không giữ, không sử dụng ma túy dù chỉ một lần”.

Gala tổng kết “Trường học không ma túy” mùa 3 năm 2025 (Ảnh: C04).

Điểm mới nổi bật của mùa 3 là việc đưa vào các dự án thực tế dành cho sinh viên.

Đại diện Trường Đại học Thủy lợi, Đại học Y dược (Đại học Thái Nguyên) và Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM đã chia sẻ nhiều mô hình sáng tạo, ứng dụng công nghệ và truyền thông đa nền tảng.

Bên cạnh đó, phần thi tài năng của học sinh phổ thông tiếp tục để lại cảm xúc mạnh, đặc biệt là tiết mục tái hiện cuộc chiến chống ma túy của Trường THPT Sông Lô (Tuyên Quang).

Gala còn thu hút sự chú ý bởi sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. Trong đó, tiểu phẩm “Liều thuốc giải stress đặc biệt” của diễn viên Cường Cá và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã gửi gắm thông điệp sâu sắc về cái giá của những “đường tắt” đầy rủi ro.

Gala kết thúc bằng phần vinh danh các đơn vị đồng hành và ca khúc “Sẽ chiến thắng”, như lời khẳng định về quyết tâm chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, không ma túy.