Nhà vô địch thế giới Đào Hồng Sơn thua ngay trận ra quân SEA Games 33

Chiều 10/12, võ sĩ Đào Hồng Sơn bước vào trận tứ kết nội dung Fighting (đánh đứng) hạng 62kg môn Jujitsu tại SEA Games 33.

Đây được xem là bất lợi lớn với Đào Hồng Sơn, bởi sở trường của anh cũng là nội dung giúp anh đăng quang vô địch thế giới 2025 nằm ở hạng 56kg contact HIF.

Trước đó, võ sĩ người Việt Nam từng giành liên tiếp 2 tấm HCV tại SEA Games 31 và 32, đều ở hạng cân 56kg, nội dung Ne-waza (đánh vật), vốn là thế mạnh nổi trội của anh.

Việc phải đối đầu với đối thủ có hạng cân vượt trội, đồng thời buộc phải chuyển từ sở trường Ne-waza (đánh vật) sang nội dung Fighting (đánh đứng), khiến Đào Hồng Sơn phải đối mặt với không ít bất lợi.

Ngay đầu trận, võ sĩ Việt Nam sớm tạo lợi thế khi tận dụng tốt các đòn vật sở trường để giành điểm dẫn trước.

Võ sĩ Mathupan (Thái Lan) tận dụng tối đa lợi thế thể hình, đặc biệt là sải chân dài, để liên tục gây sức ép và khắc chế lối đánh của Đào Hồng Sơn.

Trên khán đài, người thân của Đào Hồng Sơn không ngừng cổ vũ, tiếp thêm tinh thần cho nhà vô địch thế giới trong từng khoảnh khắc thi đấu.

Thế trận bắt đầu xoay chiều. Từ lợi thế dẫn 7-5, Đào Hồng Sơn bất ngờ bị xử thua 5-7 sau một tình huống kiểm tra, khiến anh buộc phải chuyển sang thế rượt đuổi.

Mathupan tận dụng đà tâm lý để bứt lên dẫn 15-7 khi trận đấu chỉ còn hơn 20 giây. Trong những giây cuối, Đào Hồng Sơn nỗ lực tìm kiếm cơ hội ghi điểm ippon nhằm lật ngược cục diện, nhưng mọi cố gắng đều bất thành.

Những nỗ lực của Đào Hồng Sơn không mang lại hiệu quả khi đối thủ sở hữu thể hình vượt trội, giúp Mathupan hóa giải phần lớn các đòn tấn công.

Thua ngay trận ra quân, võ sĩ Việt Nam không còn cơ hội cạnh tranh tấm HCV và buộc phải rơi xuống nhánh vớt. Tại đây, anh chỉ còn hy vọng giành tấm HCĐ tại SEA Games 33.

Trận tranh HCĐ trở thành cuộc đối đầu nội bộ giữa Đào Hồng Sơn và Lê Kiên. Tuy nhiên, sự chênh lệch đẳng cấp nhanh chóng được thể hiện khi Lê Kiên gần như không thể tạo ra khó khăn cho đàn anh. Chỉ sau khoảng 30 giây, nhà vô địch thế giới đã kết thúc trận đấu, giành tấm HCĐ cho tuyển Jujitsu Việt Nam.

Đào Hồng Sơn vẫy tay cảm ơn người hâm mộ cổ vũ sau khi giành tấm HCĐ SEA Games 33.