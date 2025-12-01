Đề xuất bãi bỏ hàng loạt thủ tục, điều kiện trong đào tạo lái xe

Hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 160/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng (cơ quan soạn thảo) đã đề xuất cắt giảm, bãi bỏ hàng loạt thủ tục, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo lái xe thuộc phạm vi quản lý.

Trong đó, bãi bỏ 30% điều kiện đầu tư kinh doanh (tương đương 10 yêu cầu điều kiện) thuộc lĩnh vực đào tạo lái xe, gồm bãi bỏ yêu cầu “người đứng đầu cơ sở đào tạo lái xe ô tô là hiệu trưởng hoặc giám đốc đại diện cho đơn vị trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của cơ sở đào tạo lái xe ô tô”.

Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ 30% điều kiện đầu tư kinh doanh (tương đương 10 yêu cầu điều kiện) thuộc lĩnh vực đào tạo lái xe (Ảnh: Hoàng Hướng).

Bãi bỏ yêu cầu có diện tích sử dụng hợp pháp tối thiểu là 1.000m2 và sửa đổi theo hướng cơ sở đào tạo phải có đủ hệ thống phòng học theo lưu lượng đào tạo.

Yêu cầu diện tích phòng học không nhỏ hơn 48m2/phòng, ô tô tải sử dụng để làm xe tập lái hạng B phải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế 2.500-3.500kg với số lượng không quá 30% tổng số xe tập lái cùng hạng của cơ sở đào tạo cũng được đề xuất bãi bỏ.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề xuất bãi bỏ các yêu cầu: Sân tập lái phải có nhà chờ, có ghế ngồi cho học viên học thực hành; giáo viên dạy môn kỹ thuật lái xe phải có giấy phép lái xe tương ứng hạng xe đào tạo trở lên; giáo viên dạy các hạng B, C1 phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 3 năm trở lên, kể từ ngày được cấp giấy phép lái xe…

Cơ quan này khẳng định 100% thủ tục hành chính lĩnh vực đào tạo sẽ được thông suốt, liền mạch, giảm tối đa giấy tờ và thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Dự thảo nghị định bổ sung hình thức nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục cấp giấy phép đào tạo lái xe, cấp giấy phép xe tập lái.

Trung tâm sát hạch lái xe đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên nghiệp vụ và phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe sẽ được phân loại như sau:

Trung tâm sát hạch lái xe loại 1: Cung cấp dịch vụ để tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe các hạng A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D và các hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE.

Trung tâm sát hạch lái xe loại 2: Cung cấp dịch vụ để tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe các hạng A1, A, B1, B, C1, C và hạng D1.

Trung tâm sát hạch lái xe loại 3: Cung cấp dịch vụ để tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe các hạng A1, A và B1.

Mới đây, Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe (Ảnh minh họa: T.O.).

Cả nước có 320 trung tâm sát hạch lái xe

Bộ Xây dựng phản ánh tính từ ngày 1/3 đến nay, công an các đơn vị, địa phương đã triển khai bố trí 963 điểm tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe; đã cấp đổi, cấp lại cho hơn 1,15 triệu trường hợp bằng hình thức trực tiếp và qua cổng dịch vụ công; tiếp nhận, cấp giấy phép lái xe quốc tế cho 268 trường hợp.

Công an đã tổ chức hơn 2.000 kỳ sát hạch cho gần 713.200 học viên. Số điện thoại của Trưởng phòng CSGT Công an 34 tỉnh, thành phố đã được công bố để tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông, trong đó có công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra, cấp lại giấy phép sát hạch cho 164 trung tâm sát hạch loại 1, loại 2; 156 trung tâm sát hạch lái xe loại 3 và 120 sân tập lái để tổ chức sát hạch lái xe mô tô theo Nghị định 160/2024.

Hiện cả nước có 320 trung tâm sát hạch lái xe (164 sân loại 1, loại 2; 156 sân loại 3) và 120 sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô đủ điều kiện hoạt động.