Xem trực tiếp tuyển nữ Việt Nam gặp Philippines ở đâu?

Vào lúc 18h30 hôm nay (8/12), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai ở vòng bảng gặp đối thủ khó chịu Philippines. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung nhiều khả năng sẽ giành vé đi tiếp.

Tuyển nữ Việt Nam tràn đầy quyết tâm sau chiến thắng trước Malaysia (Ảnh: Anh Khoa).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play, VTV7, cũng như các đài truyền hình THVL, HTV, VTVcab. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Ở trận đấu đầu tiên, tuyển nữ Việt Nam đã gây ấn tượng khi giành chiến thắng với tỷ số 7-0 trước Malaysia. Trong khi đó, Philippines chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước Myanmar.

Tuy nhiên, chúng ta không được quyền đánh giá thấp Philippines. Đội bóng này gồm nhiều cầu thủ nhập tịch gốc Mỹ và thi đấu rất tốt trong những năm qua. Philippines chính là đội bóng Đông Nam Á thi đấu ấn tượng nhất ở World Cup nữ 2023 khi từng đánh bại New Zealand.

Tuyển nữ Việt Nam muốn thay đổi lịch sử với Philippines sau hai trận thất bại liên tiếp (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong những năm qua, Philippines là đối thủ kỵ dơ với tuyển nữ Việt Nam. Họ đã đánh bại các cô gái của chúng ta ở bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á với tỷ số 4-0. Ở vòng bảng SEA Games 2023, Philippines cũng giành chiến thắng trước tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 2-1.

Việc lâm vào đường cùng có thể thúc đẩy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Dù sao, tuyển nữ Việt Nam cũng là đội bóng giàu kinh nghiệm khi vô địch SEA Games ở 4/5 kỳ gần đây. Chúng ta cũng rút ra nhiều bài học sau hai thất bại liên tiếp trước Philippines. Do đó, lần này, thầy trò HLV Mai Đức Chung quyết tâm thay đổi lịch sử trước Philippines và chiếm lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp ở bảng B.

Đội hình dự kiến

Nữ Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Hải Yến, Thu Thương, Nguyễn Hoa, Trúc Hương, Hải Linh, Trần Duyên, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thùy, Huỳnh Như.

Nữ Philippines: Olivia Davies, Long Moriah, Rebecca, Sawicki Katrina, Guy Marie, Sara Kristine, Rachael, Krysteen, Isabella, Janae Allana, Ramirez.