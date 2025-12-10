Giọt nước mắt vỡ oà của các VĐV taekwondo với tấm HCV SEA Games 33

Nhiều VĐV taekwondo Việt Nam đã không thể kìm được nước mắt khi xuất sắc giành tấm HCV thứ hai cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 ở nội dung quyền đồng đội sáng tạo.

Sau những phút hồi hộp chờ kết quả, khoảnh khắc tên đội tuyển Việt Nam được xướng lên khiến các gương mặt trẻ vỡ oà, nhiều VĐV ôm mặt che đi những giọt nước mắt hạnh phúc.

6 VĐV Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình và Nguyễn Phan Khánh Hân đã mang về tấm HCV nội dung quyền đồng đội sáng tạo. Trước đó, họ vượt qua Thái Lan, Myanmar và Philippines, kết thúc phần thi với 8,060 điểm, hơn Thái Lan (7,940) và Philippines (7,580).

Khoảnh khắc ban huấn luyện và các đồng đội vỡ oà khi biết bài quyền của Việt Nam đạt điểm số cao nhất trở thành hình ảnh đáng nhớ nhất tại nhà thi đấu.

Các VĐV vội chạy đến ôm người thân ngay bên khán đài, chia sẻ khoảnh khắc vỡ oà sau chiến thắng. Tại nhà thi đấu, cựu VĐV Châu Tuyết Vân cũng có mặt để cổ vũ và cùng ăn mừng tấm HCV đầy cảm xúc của các đàn em.

Trong phần thi, các VĐV trẻ thể hiện bài quyền với nhịp chuyển động dứt khoát, những pha bay người đá cao đầy uy lực và loạt đòn phá ván gỗ mạnh mẽ, chính xác.

Từng động tác kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh và sự sáng tạo đã khiến khán giả liên tục vỗ tay, tạo nên bầu không khí sôi nổi suốt bài biểu diễn.

Đáng chú ý là pha bay người trên không trung, tung cú đá phá ván gỗ đầy chính xác, khiến cả nhà thi đấu như bùng lên trong tiếng reo hò.

Giây phút các VĐV mang trên vai lá cờ đỏ sao vàng, hướng về quốc kỳ cất cao tiếng hát Quốc ca trước các bạn bè quốc tế.

Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của taekwondo Việt Nam tại kỳ SEA Games năm nay, mở ra một ngày thi đấu đầy hứng khởi cho đội tuyển, hướng tới các nội dung còn lại của bộ môn.