Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển nữ Việt Nam thua Philippines

Phút bù giờ nghiệt ngã, tuyển nữ Việt Nam gục ngã trước Philippines

"Myanmar đã đánh bại Philippines ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp và giờ Philippines lại làm điều đó với tuyển nữ Việt Nam", tài khoản Gen Nitsu đến từ Singapore bình luận trên trang Asean Football về trận thua với tỷ số 0-1 của tuyển nữ Việt Nam trước Philippines diễn ra trên sân Chonbori (Thái Lan) tối 8/12.

Mặc dù giành chiến thắng đậm 7-0 trước tuyển nữ Malaysia ở trận ra quân, thầy trò HLV Mai Đức Chung lại gặp rất nhiều khó khăn khi đụng độ tuyển nữ Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng B dù đội bóng này vừa nhận thất bại trước tuyển nữ Myanmar trong trận mở màn.

Trên thực tế, tuyển nữ Việt Nam đã chơi tốt hơn đối thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng khả năng dứt điểm kém ở một phần ba cuối sân khiến đoàn quân của HLV Mai Đức Chung vẫn không thể làm rung mành lưới đối thủ.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng đã khiến tuyển nữ Việt Nam phải trả giá, khi để cho Philippines có bàn thắng ở phút bù giờ 90+3. Đó là tình huống Ramirez Mary Louise băng vào đá bồi từ pha cản phá của thủ thành Kim Thanh để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trận thua này buộc tuyển nữ Việt Nam phải giành chiến thắng trước Myanmar ở lượt đấu cuối để có vé vào vòng bán kết. Trong khi đó suất đi tiếp của Philippines cũng trở nên sáng cửa khi chỉ phải đụng độ đối thủ yếu nhất bảng đấu là Malaysia ở lượt đấu cuối.

Tuyển nữ Việt Nam để thua Philippines khi bị thủng lưới ở phút bù giờ (Ảnh: Mạnh Quân).

Chứng kiến trận thua đáng tiếc của tuyển nữ Việt Nam, nhiều CĐV Đông Nam Á đã bày tỏ sự bất ngờ, nhất là khi đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã chơi trên cơ so với đối thủ.

"Tôi đã chứng kiến tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều từng thất bại trước Philippines, khi họ không thể thắng trước đội hình có nhiều cầu thủ nhập tịch từ châu Âu và thể hình khác biệt. Nhưng Philippines vẫn không thể thắng tuyển nữ Myanmar. Xin chúc mừng tuyển nữ Myanmar", tài khoản Saw Ban của Myanmar bình luận.

"Tuyển nữ Việt Nam hôm nay chơi rất tốt. Tôi rất tiếc vì họ để thua ở phút bù giờ. Tôi vẫn ủng hộ tuyển Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp", tài khoản Wai Yan Htet cũng đến từ Myanmar bày tỏ.

"Chúc mừng tuyển nữ Philippines. Chỉ cần một chiến thắng nữa chúng ta sẽ vượt qua vòng bảng", tài khoản Curtis Lopez đến từ Philippines vui mừng chia sẻ.

"Thật tuyệt khi bóng đá Philippines lập cú đúp chiến thắng. Tuyển nữ thì đánh bại Việt Nam còn tuyển nam thì hạ gục Indonesia. Quá đỗi tự hào", tài khoản James Kevin Bulagao nhấn mạnh.

"Tôi không ngạc nhiên lắm. Tuyển nữ Philippines đã lọt vào World Cup. Họ vẫn là đội bóng rất mạnh ở khu vực Đông Nam Á", tài khoản Basil Siing đến từ Indonesia tuyên bố.

"Chúc mừng tuyển nữ Philippines. Tuyển nữ Việt Nam buộc phải nỗ lực thắng Myanmar ở lượt đấu cuối", tài khoản Nguyễn Thái Bảo đến từ Việt Nam chốt lại.