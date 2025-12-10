Lần thứ 4 liên tiếp vô địch bơi SEA Games, Trần Hưng Nguyên nói gì?

Trần Hưng Nguyên giành HCV bơi 200m hỗn hợp cá nhân nam

Ở đợt thi chung kết nội dung 200m bơi hỗn hợp nam, diễn ra tối nay (10/12), tại hồ bơi thuộc khu liên hợp thể thao Hua Mark (Bangkok, Thái Lan), Trần Hưng Nguyên về nhất với thành tích 2 phút 02 giây 11. Anh vượt qua người về nhì là Gian Christopher San (Philippines, 2 phút 03 giây 88) và người thứ ba là Nguyễn Quang Thuận (2 phút 04 giây 19).

Trần Hưng Nguyên về nhất ở nội dung 200m bơi hỗn hợp nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Đây là lần thứ 4 liên tiếp Trần Hưng Nguyên giành HCV SEA Games ở nội dung 200m bơi hỗn hợp nam. Đồng thời, đây là tấm HCV thứ 10 của Trần Hưng Nguyên ở các kỳ SEA Games. Thành tích này biến anh trở thành một trong những kình ngư mạnh nhất Đông Nam Á nhiều năm liên tục đã qua.

Sau khi chạm đích đầu tiên vào tối nay, Trần Hưng Nguyên nói: “Tôi hạnh phúc và tự hào về bản thân mình, vì đây là tấm HCV đầu tiên của môn bơi tại SEA Games 33 và là tấm HCV thứ 10 của tôi, ở tất cả các kỳ SEA Games mà tôi đã tham dự”.

“Tôi cố gắng phân phối sức hợp lý cho vòng loại sáng nay và cho đợt bơi chung kết vào buổi tối. Ở đợt bơi vòng loại, tôi chỉ chủ yếu tìm cảm giác thi đấu. Còn ở đợt bơi chung kết, tôi sử dụng 100% sức lực”, Hưng Nguyên nói thêm.

Hưng Nguyên có 10 HCV thứ 10 ở các kỳ SEA Games (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong những mét đầu của đợt bơi chung kết, Hưng Nguyên bị các đối thủ dẫn trước. Mãi cho đến khoảng 50m cuối cùng, anh mới vượt lên. Dù vậy, Hưng Nguyên tiết lộ rằng không có chiến thuật gì đặc biệt gì ở đây cả, việc của anh chỉ là cố gắng thi đấu.

“Siêu kình ngư” của Đông Nam Á này chia sẻ: “Ở đợt bơi chung kết, tôi không chú ý quá nhiều vào việc chọn chiến thuật thi đấu ở từng giai đoạn, mà chỉ tập trung vào chính bản thân mình, bơi nhanh nhất trong khả năng có thể”.

“Thú thật, tôi cũng không nhìn sang đối thủ, không biết đối thủ lúc đó như thế nào. Tôi chỉ cố bơi thật nhanh để chạm đích. Chỉ khi chạm vào thành bể, tôi mới nhìn xung quanh và nhìn lên bảng điện tử và mới biết được thành tích của mình. Lúc đó mọi mệt mỏi dường như tan biến hết, tôi rất vui vì mình là người chiến thắng.

Tôi hy vọng tấm HCV ngày hôm nay của tôi sẽ là tín hiệu mang đến may mắn cho đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games lần này. Bản thân tôi ngày mai sẽ còn nội dung thi đấu khác nữa”, Hưng Nguyên bộc bạch.

Võ Thị Mỹ Tiên giành HCB ở nội dung 200m bơi bướm nữ (Ảnh: Mạnh Quân).

Đúng như lời chúc của Hưng Nguyên, ở các nội dung sau đó, các vận động viên (VĐV) Việt Nam tiếp tục thi đấu tốt.

Võ Thị Mỹ Tiên giành huy chương bạc (HCB) ở nội dung 200m bơi bướm nữ, với thành tích 2 phút 12 giây 10. Người về nhất ở nội dung này là Kamnchanok (Thái Lan), với thành tích 2 phút 11 giây 78.

Dù chỉ giành HCB, nhưng đây là thành tích rất đáng khích lệ của Mỹ Tiên. Cô gái này mới 20 tuổi, vẫn còn tương lai rộng mở ở phía trước.

Trong những ngày thi đấu tiếp theo, bơi Việt Nam vẫn còn các nội dung thế mạnh, như nội dung 400m và 1.500m bơi tự do của Nguyễn Huy Hoàng, hay các nội dung bơi tiếp sức đồng đội…