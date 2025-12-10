Campuchia rút hết các môn thể thao tại SEA Games 33

Thông tin về quyết định của đoàn thể thao Campuchia được đăng tải bởi tờ Khaosod (Thái Lan), được cung cấp bởi ông Chaipak Siriwat, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan (NOCT), kiêm Chủ tịch hội đồng SEA Games 33.

Theo đó, ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) đã thông báo với ông Siriwat về quyết định rút lui khỏi SEA Games 33.

Tối 9/12, đoàn Campuchia vẫn tham gia diễu hành trong lễ khai mạc SEA Games 33 được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Tuy nhiên tới sáng nay (10/12), đoàn thể thao Campuchia quyết định rút lui toàn bộ các môn thi đấu tại Đại hội.

Đoàn Thể thao Campuchia diễu hành ở lễ khai mạc SEA Games 33 tối 9/12 (Ảnh: Quý Lượng).

Tờ Daily News của Thái Lan cũng cho hay, đoàn thể thao Campuchia rất ấn tượng với lòng hiếu khách của Thái Lan, và việc rút lui là rất đáng tiếc. Được biết, trong ngày hôm nay, đoàn thể thao Campuchia sẽ có thông báo chính thức với Ban tổ chức SEA Games 33.

Như vậy, nếu Campuchia rút lui, SEA Games 33 một lần nữa lại xáo trộn về kế hoạch tổ chức, lịch thi đấu và nhiều vấn đề khác.

Trước đó, vào ngày 26/11, Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) gửi thư cho Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) và Ban tổ chức SEA Games 33 (THASOC), về việc không tham dự 8 môn thể thao, gồm bóng đá, cầu mây, bi sắt, đấu vật, judo, karate, pencak silat và wushu.

Cũng với thông báo này, Campuchia vẫn tiếp tục dự 13 môn khác, gồm bơi lội, điền kinh, esports, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, jetski, 3 môn phối hợp, teqball và bóng chuyền. Tuy nhiên đến ngày 10/12, thể thao Campuchia chính thức rút toàn bộ VĐV khỏi SEA Games 33.

Việc Campuchia rút lui không tham dự nhiều môn chỉ ít ngày trước khi SEA Games 33 khởi tranh khiến giải đấu gặp không ít khó khăn về việc xếp lịch thi đấu. Ở môn bóng đá nam, sau khi U22 Campuchia bỏ SEA Games, chỉ còn hai đội ở bảng A là chủ nhà Thái Lan và Timor Leste, buộc Ban tổ chức phải chuyển đội U22 Singapore từ bảng C sang.