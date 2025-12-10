Alcaraz và Sinner dự giải đấu có tiền thưởng lớn trước Australian Open

Giải đấu One Point Slam sẽ trở lại vào tháng 1/2026 với dàn sao chất lượng, sẵn sàng cạnh tranh khoản tiền thưởng giá trị. Hai tay vợt hàng đầu thế giới Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đều xác nhận góp mặt tại sự kiện ở Australia.

Ở giải đấu này, các tay vợt chuyên nghiệp, nghiệp dư và cả người nổi tiếng sẽ tranh tài cùng nhau. Giải đấu có tổng tiền thưởng lên tới 498.000 bảng (17,5 tỷ đồng) và có 48 tay vợt sẽ thi đấu.

Sinner đánh bại Alcaraz ở trận chung kết ATP Finals 2025 (Ảnh: Reuters).

Theo thể thức, mỗi người chỉ có đúng 1 điểm để đánh bại đối thủ và quyền giao bóng được quyết định bằng trò oẳn tù tì. Giải sẽ diễn ra tại sân Rod Laver Arena, sân trung tâm lớn nhất của Australian Open với sức chứa gần 15.000 khán giả và là nơi trận chung kết sẽ được tổ chức.

Sự kiện năm nay đã được nâng tầm đáng kể so với phiên bản trước. Năm 2025, tay vợt thuộc top 10 duy nhất tham dự là Andrey Rublev, nhưng anh bất ngờ bị loại ở tứ kết khi cú giao bóng duy nhất lại đưa bóng vào lưới.

Đây được coi là giải đấu giúp Alcaraz và Sinner có được sự thoải mái tâm lý trước thềm Australian Open 2026 diễn ra từ ngày 12/1 đến 1/2 tại Australia. Ngôi sao người Tây Ban Nha và Italy là hai hạt giống hàng đầu, chỉ gặp nhau ở trận chung kết.

Chức vô địch 4 giải Grand Slam năm 2025 đều thuộc về Alcaraz và Sinner, đặc biệt họ gặp nhau 3/4 trận chung kết. Sinner vô địch Australian Open, Wimbledon còn Alcaraz lên ngôi ở Roland Garros, US Open.

Carlos Alcaraz đăng quang 3 giải ATP Masters 1000 gồm Monte Carlo Masters, Rome Masters và Cincinnati Open, cùng 3 giải ATP 500 là Rotterdam Open, Queen’s Club Championship và Japan Open. Ngôi sao người Tây Ban Nha thắng 71 trận, thua 9 trận và giành 8 danh hiệu.

Jannik Sinner thắng 58 trận, thua 6 trận và giành 6 danh hiệu mùa giải năm nay. Siêu sao người Italy vô địch ATP Finals, 1 giải ATP Masters 1000 là Paris Masters và 2 giải ATP 500 là China Open, Vienna Open.