Tuyển bóng chày Việt Nam thua sốc Lào với tỷ số 0-16

Ở lượt trận thứ hai, tuyển bóng chày Việt Nam đã hạ gục Malaysia với tỷ số 5-2. Đó là chiến thắng lịch sử của đội bóng sau 14 năm mới trở lại SEA Games. Tới chiều nay (7/12), tuyển bóng chày Việt Nam bước vào lượt trận thứ ba với Lào.

Tuyển bóng chày Việt Nam thất bại với tỷ số 0-16 trước Lào (Ảnh chụp màn hình).

Tưởng chừng tuyển bóng chày Việt Nam sẽ có trận đấu dễ dàng nhưng cú sốc đã xảy ra. Đội bóng chày của Việt Nam đã thua trắng với tỷ số 0-16 trước Lào. Tỷ số các set lần lượt là 7-0, 0-0, 1-0, 4-0, 0-0, 4-0.

Mặc dù hầu hết các cầu thủ bóng chày Việt Nam chỉ xuất phát từ phong trào và chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhưng trận thua trước Lào vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên. Trước trận đấu với tuyển bóng chày Việt Nam, Lào đã thua hai trận với tỷ số 1-13 trước Singapore và 1-12 trước Thái Lan.

Đội tuyển bóng chày Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 37 thành viên, toàn bộ kinh phí đều do xã hội hóa. Đây là bước đầu trong nỗ lực hồi sinh môn bóng chày ở Việt Nam.

Môn bóng chày tại SEA Games 2025 thi đấu với thể thức vòng tròn một lượt. Sau đó, hai đội dẫn đầu sẽ bước vào trận tranh Huy chương vàng, hai đội xếp thứ 3 và 4 sẽ tranh Huy chương đồng. Mục tiêu của tuyển bóng chuyền Việt Nam là lọt vào top 4 để có thể tranh chấp huy chương.

Ở Đông Nam Á, Philippines luôn giữ vị thế số một ở môn bóng chày. Ngoài ra, Thái Lan cũng là đội bóng khá mạnh.