Thua Philippines, HLV Mai Đức Chung tố trọng tài xử ép tuyển nữ Việt Nam

Phút bù giờ nghiệt ngã, tuyển nữ Việt Nam gục ngã trước Philippines

Đội tuyển nữ Việt Nam thua sát nút Philippines 0-1, với bàn thua ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp hai.

HLV Mai Đức Chung cho rằng trọng tài xử ép đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung nói: “Lẽ ra trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa. Tôi cho rằng hòa là kết quả hợp lý cho hai đội. Tôi quan sát thấy có khá nhiều tình huống trọng tài có các pha cắt còi gây bất lợi cho đội tuyển nữ Việt Nam. Những pha thổi còi như thế này khiến cho cầu thủ của chúng tôi bị ức chế”.

“Từ tâm lý ức chế như thế, chúng tôi để thủng lưới ở phút bù giờ của trận đấu. Tôi chịu trách nhiệm về thất bại này của đội tuyển nữ Việt Nam, các học trò của tôi không có lỗi. Đội tuyển nữ Philippines chơi không có gì đặc sắc về mặt chiến thuật. Họ chủ yếu sử dụng bóng bổng.

Họ chỉ cố gắng tận dụng thể hình cao lớn của họ để gây khó khăn cho các cầu thủ nữ Việt Nam trong các pha bóng bổng”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua nghiệt ngã ở phút bù giờ (Ảnh: Mạnh Quân).

Trận thua Philippines khiến cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bị đặt vào tình thế buộc phải thắng Myanmar ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, mới hy vọng vào việc giành vé vào bán kết.

Dù rơi vào tình thế bất lợi, nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn tỏ ra tự tin: “Tôi tin rằng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp, nếu chúng ta giành chiến thắng trước Myanmar. Tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ thắng Myanmar”.

Myanmar tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau hai lượt trận. Đội tuyển nữ Việt Nam tạm đứng thứ 3 trong bảng đấu này. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung có cùng 3 điểm với Philippines, nhưng chúng ta xếp dưới đối thủ vì kém kết quả đối đầu trực tiếp.