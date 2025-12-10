Ngày 10/12, Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2023 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày được thông qua.

Nghị quyết này định hướng phát triển hệ thống đô thị và hạ tầng kết nối cho các vùng đô thị trọng điểm trên cả nước.

Với vùng Thủ đô Hà Nội, Quốc hội yêu cầu xây dựng hệ thống đô thị gồm TP Hà Nội và các đô thị lân cận trong vùng đồng bằng sông Hồng, trung du và miền núi phía Bắc.

Việc này nhằm chia sẻ chức năng về giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, thương mại, dịch vụ, du lịch, hạn chế sự tập trung quá mức vào đô thị trung tâm.

Quốc hội yêu cầu tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và hạ tầng kết nối đồng bộ, hiện đại, gồm các trục từ Hà Nội kết nối với các đô thị lớn của vùng, đường vành đai 4, vành đai 5 vùng thủ đô, các tuyến đường sắt đô thị và đường sắt vành đai phía Đông TP Hà Nội.

Việc này nhằm đẩy nhanh hình thành các vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ dọc theo các tuyến vành đai này nhằm thúc đẩy liên kết và lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội cho toàn khu vực phía Bắc.

Một đoạn sông Hồng qua Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị).

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị thông minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, dẫn dắt phát triển; là đầu tàu về khoa học, công nghệ; trung tâm giao dịch quốc tế, dịch vụ giáo dục - đào tạo, y tế, tài chính - ngân hàng chất lượng cao; đầu mối giao thông quan trọng của khu vực và quốc tế.

Quốc hội cũng yêu cầu đẩy nhanh xây dựng thêm các cầu qua sông Hồng, sông Đuống; phát triển các đô thị vệ tinh có hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận tiện với trung tâm nhằm giảm tải khu vực nội đô và mở rộng không gian phát triển của Thủ đô.

Với vùng đô thị TPHCM, Quốc hội xác định gồm thành phố và các đô thị lân cận thuộc vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long để chia sẻ chức năng về dịch vụ, công nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ.

Vùng này phải tập trung phát triển hạ tầng đô thị và hạ tầng kết nối đồng bộ, hiện đại, gồm các trục kết nối từ khu vực lõi thành phố đến các đô thị lớn trong vùng, đường vành đai 3, vành đai 4, các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt kết nối cảng hàng không và cảng biển cửa ngõ quốc tế.

Quốc hội giao Chính phủ đẩy nhanh hình thành các vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ dọc theo các tuyến vành đai 3, 4; xây dựng đường sắt đô thị gắn với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng; phát triển đô thị sân bay cửa ngõ quốc tế Long Thành.

Khu vực lõi đô thị TPHCM được xác định là đô thị hạt nhân, trung tâm phát triển của toàn vùng, chuyển nhanh sang dịch vụ chất lượng cao, hướng tới trung tâm tài chính quốc tế có sức cạnh tranh trong khu vực; đi đầu về công nghiệp công nghệ cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu và đầu mối giao thương quốc tế.

Vùng đô thị Đà Nẵng - Huế được định hướng phát triển thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số; một trong những trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ của cả nước; trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế.

TP Đà Nẵng là cực tăng trưởng, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, cùng với đô thị Huế hình thành chuỗi đô thị động lực tại miền Trung.

Vùng đô thị Cần Thơ được định hướng trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao của vùng.

Khu vực này sẽ khai thác các trục giao thông kết nối Cần Thơ - Mỹ Thuận - Trung Lương - TP HCM và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng gắn với cảng biển Trần Đề để tập trung phát triển đô thị, tạo động lực lan tỏa cho toàn khu vực.