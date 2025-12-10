Kịch bản để U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 33

Sau lượt trận thứ hai của vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33, cục diện giải đấu dần hình thành khi các ứng viên hàng đầu cho tấm vé vào bán kết đã lộ diện, và U22 Việt Nam nằm trong số đó. Tại bảng B, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang đứng thứ hai, có 3 điểm như U22 Malaysia nhưng kém đối thủ về hiệu số bàn thắng bại.

Theo điều lệ môn bóng đá nam tại SEA Games 33, 3 đội nhất bảng sẽ chắc chắn giành suất vào bán kết. Như vậy, để giành ngôi nhất bảng B, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ phải hướng đến một chiến thắng trước U22 Malaysia, bởi chỉ khi giành trọn 3 điểm, U22 Việt Nam mới có thể soán ngôi đầu bảng của đối phương.

U22 Việt Nam đang rộng cửa vào bán kết tại SEA Games 33 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tuy nhiên, nếu không thể thắng U22 Malaysia, U22 Việt Nam vẫn có cơ hội vào bán kết với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất. Để nắm chắc vị trí này, U22 Việt Nam chỉ cần một trận hòa, khi đó thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có 4 điểm và chắc chắn đứng nhì bảng. Do tại bảng A và C, đội đứng nhì bảng tối đa cũng chỉ có 3 điểm.

Ở bảng A, U22 Timor-Leste đang đứng nhì bảng với 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại -3. Nếu U22 Singapore đánh bại U22 Thái Lan ở lượt trận cuối, đội bóng trẻ của đảo quốc sư tử sẽ vươn lên nhì bảng nhưng cũng chỉ có 3 điểm. Ở bảng C, U22 Myanmar và U22 Indonesia đều chưa có điểm, hiệu số bàn thắng bại lần lượt là -1 và -2. Hai đội sẽ phải quyết đấu để tranh vị trí nhì bảng, nhưng tối đa vẫn chỉ có 3 điểm.

Ngay cả khi để thua U22 Malaysia, U22 Việt Nam vẫn có cơ hội vào bán kết, tuy nhiên khi đó đội sẽ không còn quyền tự quyết mà phải chờ kết quả từ các bảng đấu khác. Trong trường hợp U22 Singapore không thể thắng U22 Thái Lan và trận đấu giữa U22 Myanmar và U22 Indonesia kết thúc bất phân thắng bại, U22 Việt Nam chắc chắn vào bán kết (vì chỉ có U22 Việt Nam và U22 Timor-Leste là hai đội nhì bảng có 3 điểm, trong khi chỉ số phụ của U22 Việt Nam đang tốt hơn U22 Timor-Leste).

Trong trường hợp U22 Singapore thắng Thái Lan và U22 Indonesia hoặc U22 Myanmar giành chiến thắng, nhưng hiệu số bàn thắng bại của đội nhì bảng ở hai bảng này kém U22 Việt Nam, thì thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn giành vé vào bán kết (kịch bản có 3 đội nhì bảng cùng 3 điểm).

Như vậy, chỉ cần không thua U22 Malaysia, U22 Việt Nam chắc chắn giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang hướng tới một chiến thắng để kết thúc vòng bảng với thành tích tốt nhất.