Hà Nội: Hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 100% khi chuyển xe máy xăng sang xe điện?

Thông tin trên được ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội nêu tại buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Hà Nội cấm xe máy xăng theo giờ: Tính toán nào cho hạ tầng và sinh kế?" do báo Dân trí phối hợp với Văn phòng UBND TP Hà Nội tổ chức mới đây.

Ông Đào Việt Long cho biết, để người dân và doanh nghiệp yên tâm chuyển đổi sang phương tiện xanh, thành phố đang nghiên cứu triển khai một hệ thống chính sách hỗ trợ toàn diện, nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với người dân, đặc biệt là chủ sở hữu xe máy xăng, theo ông Long, thành phố sẽ có cơ chế hỗ trợ trực tiếp bằng tiền khi chuyển sang xe máy điện.

Ông cho biết, mức phổ thông được đề xuất hiện nay sẽ hỗ trợ 20% giá trị phương tiện, tối đa 5 triệu đồng. Với các hộ nghèo, mức hỗ trợ có thể lên tới 100% giá trị xe, tối đa 20 triệu đồng; còn hộ cận nghèo là 80%, tối đa 15 triệu đồng.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá, đây là nhóm chính sách rất quan trọng, bởi xe máy là phương tiện đi lại chính của phần lớn người dân thủ đô.

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp, theo ông Long, người dân còn được hỗ trợ 30% tiền lãi vay nếu mua xe trả góp trong thời hạn tối đa 12 tháng, điều này giúp giảm đáng kể chi phí ban đầu vốn là rào cản lớn nhất khi người dân quyết định chuyển sang phương tiện xanh.

Ông Long cho hay, hiện nay giá xe máy điện đã ở mức tương đối phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân.

Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Song để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi hơn, ông cho biết thành phố sẽ chủ động làm việc với các nhà sản xuất và đơn vị phân phối xe máy điện nhằm đề nghị họ tiếp tục tối ưu chi phí, giảm giá bán và đưa ra các gói ưu đãi phù hợp cho thị trường Hà Nội và việc này sẽ giúp người dân dễ tiếp cận phương tiện xanh hơn.

Đối với doanh nghiệp, ông Long thông tin, thành phố đang xem xét có các chính sách tương tự để giảm chi phí đầu tư phương tiện mới.

"Doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và các đơn vị cung ứng dịch vụ công ích sẽ được hỗ trợ 30% lãi vay ngân hàng trong tối đa 5 năm, có thể vay vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Bảo vệ môi trường của thành phố", ông nói.

Đường Trường Sa chật kín phương tiện những ngày cuối tháng 8 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ông Long nhấn mạnh, đây là nhóm đối tượng có tần suất hoạt động lớn, phát thải cao, nên việc hỗ trợ mạnh mẽ sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhanh và hiệu quả hơn.

Về lệ phí chuyển đổi, theo ông, thành phố sẽ hỗ trợ 50% lệ phí đăng ký đối với xe mô tô, xe gắn máy chuyển đổi; riêng hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ 100%.

Các phương tiện xanh khác cũng được hỗ trợ 50% lệ phí đăng ký lần đầu. Đối với taxi và xe buýt là hai nhóm có mức độ đóng góp lớn vào giao thông đô thị nếu chuyển đổi và tiếp tục sử dụng biển số định danh đã cấp, sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí.

Bên cạnh đó, ông cũng cho biết, thành phố cũng đang rà soát phương án ưu đãi giá dịch vụ trông giữ xe cho phương tiện xanh; đặc biệt, các doanh nghiệp cho thuê xe đạp điện, xe máy điện công cộng được miễn phí sử dụng lòng đường, hè phố làm nơi để xe trong tối đa 5 năm.

Vị Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết thêm, thành phố đang nghiên cứu sẽ hỗ trợ đầy đủ cho các đơn vị đầu tư trạm tiếp năng lượng sạch công cộng, bao gồm hỗ trợ 30% lãi vay, hỗ trợ 50% chi phí giải phóng mặt bằng và miễn 100% tiền thuê đất trong 5 năm đầu đối với các dự án đã được phê duyệt, đặc biệt thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư trạm sạc cũng sẽ được rút gọn, đơn giản hóa tối đa.

"Có thể khẳng định rằng, chính sách hỗ trợ hạ tầng đang được đề xuất này không chỉ giúp doanh nghiệp đầu tư trạm sạc yên tâm bỏ vốn, mà còn đảm bảo người dân và các đơn vị vận tải khi chuyển đổi sẽ luôn có điểm sạc, điểm tiếp năng lượng sạch thuận tiện để sử dụng hàng ngày", ông Long nhấn mạnh.