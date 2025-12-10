Ban tổ chức SEA Games sai sót nghiêm trọng, nhầm Quốc kỳ Việt Nam

Ban tổ chức SEA Games 33 tiếp tục tạo ra tranh cãi liên quan tới vấn đề hiển thị sai Quốc kỳ. Ở lịch thi đấu môn bóng rổ 3x3, Quốc kỳ của nhiều nước như Việt Nam, Malaysia, Philippines đã hiển thị không chính xác.

Ban tổ chức hiển thị nhầm Quốc kỳ của Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Theo đó, Quốc kỳ của Việt Nam, Lào bị hiển thị nhầm thành Quốc kỳ của Indonesia, còn Quốc kỳ của Philippines, Malaysia bị hiển thị nhầm sang Quốc kỳ của Thái Lan.

Hình ảnh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và truyền thông Đông Nam Á. Nhiều người đặc biệt lo ngại về công tác tổ chức giải đấu. Sai sót về Quốc kỳ được xem là vấn đề rất nhạy cảm, khi Quốc kỳ được xem là biểu tượng của các quốc gia.

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên, Ban tổ chức nhầm lẫn Quốc kỳ ở SEA Games 33. Trước đó, trong lịch thi đấu ở môn futsal nữ, Quốc kỳ Thái Lan bị nhầm thành Quốc kỳ Việt Nam, còn Quốc kỳ Indonesia nhầm sang Quốc kỳ của Lào.

Ban tổ chức mắc sai lầm nghiêm trọng trong lễ khai mạc SEA Games khi chiếu bản đồ Việt Nam mà thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc thuộc chủ quyền của Việt Nam (Ảnh Daily News).

Trong lễ khai mạc SEA Games vào tối 9/12, Ban tổ chức cũng hiển thị nhầm Quốc kỳ Indonesia sang Quốc kỳ Singapore trong phần giới thiệu các quốc gia đăng cai trước đây. Đặc biệt, nước chủ nhà còn trình chiếu bản đồ Việt Nam thiếu các hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và đảo Phú Quốc thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Trước những sai sót liên tục ở SEA Games 33, nhiều quan điểm cho rằng khâu tổ chức của chủ nhà Thái Lan thực sự có vấn đề. Ngay cả tờ báo của Thái Lan là Siam Sports cũng thẳng thắn chỉ trích công tác chuẩn bị và tổ chức của chủ nhà quá “cẩu thả”.