U22 Việt Nam mở toang cửa đi tiếp sau trận thua ngỡ ngàng của Indonesia

Lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam ở SEA Games 33 trên sân 700th Anniversary (Chiangmai) vào tối 8/12, đương kim vô địch SEA Games, U22 Indonesia đã bất ngờ hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước U22 Philippines.

U22 Indonesia hứng chịu thất bại trước U22 Philippines (Ảnh: PSSI).

Với kết quả này, U22 Philippines đã trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vượt qua vòng bảng SEA Games 33. Trong khi đó, U22 Indonesia đứng trước nguy cơ bị loại khi chưa có điểm nào và có hiệu số -1. Họ sẽ quyết chiến với U22 Myanmar (0 điểm, hiệu số -2) ở lượt trận cuối cùng vào ngày 12/12.

Đáng chú ý, trận thua của U22 Indonesia trước U22 Philippines đã giúp cho cơ hội giành vé đi tiếp của U22 Việt Nam rộng mở. Theo quy định của ban tổ chức, ba đội đứng đầu ba bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp.

Hiện tại, U22 Việt Nam xếp thứ hai bảng B với cùng 3 điểm như U22 Malaysia nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ giành vé đi tiếp nếu như không thua U22 Malaysia ở lượt trận cuối cùng.

Với diễn biến ở các bảng đấu sau hai lượt trận, các đội nhì bảng A và C chắc chắn chỉ có tối đa 3 điểm. Thậm chí, trong trường hợp U22 Singapore không thắng U22 Thái Lan, còn trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar không có kết quả thắng thua, U22 Việt Nam sẽ đi tiếp ngay cả khi thất bại trước U22 Malaysia.

U22 Việt Nam rộng cửa giành vé đi tiếp ở SEA Games 33 (Ảnh: Anh Khoa).

Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik không phải vì thế chủ quan. Thực tế, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia diễn ra sớm nhất ở lượt trận thứ ba (16h ngày 11/12). Do đó, chúng ta không thể tính toán được kịch bản của hai trận đấu còn lại thuộc bảng A và bảng C.

Vì thế, U22 Việt Nam vẫn phải thể hiện quyết tâm cao nhất và hướng tới chiến thắng trước U22 Malaysia. Phát biểu trước báo giới, trung vệ Nhật Minh của U22 Việt Nam nhận xét đối thủ U22 Malaysia: “Hai đội đều có 3 điểm nên cơ hội là 50-50. Đội nào thể hiện tốt hơn sẽ đạt mục tiêu. Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ và tự tin hướng đến kết quả tốt nhất”.